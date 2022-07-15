Emlak sitelerine dikkat! Kapora ve Opsiyonlama dolandırıcılığı! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Uygun kiralık daire ilanlarını gören vatandaşlar doğal olarak ilandaki daireleri görmek için randevu alıyor. Dolandırıcılar detay isteyen vatandaşa "Detaylı bilgi veremem. Eğer daireyi görmek istiyorsanız opsiyonlama ücreti yani kapora göndermeniz gerekiyor. 3 bin lirayı gönderin adresi atayım" gibi açıklamalarla ev kiralamak veya satın almak isteyenleri tuzağa düşürüyor.