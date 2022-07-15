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Haberler Güncel Emlak sitelerine dikkat! Kapora ve Opsiyonlama dolandırıcılığı! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Emlak sitelerine dikkat! Kapora ve Opsiyonlama dolandırıcılığı! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Ev kiraları ve konut fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle dolandırıcılar da fırsattan istifade etmek istiyor. Bazı emlak sitelerinde dolandırıcılık vakaları arttı. Peki, Emlak siteleri güvenilir mi? Kapora ücreti geri alınabilir mi? İşte merak edilenler&hellip;

takvim.com.tr
15.07.2022 22:12 - Son Güncelleme: 15.07.2022 22:12
Emlak sitelerine dikkat! Kapora ve Opsiyonlama dolandırıcılığı! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Ev kiralarında yaşanan artış sebebiyle dolandırıcıların sayısında da patlama yaşandı. . İnternet üzerinden sahte "sahibinden ucuz satılık daire" ilanları ile vatandaşı dolandıranlar kapora ve opsiyonlama yöntemiyle çoğu vatandaşın mağdur olmasına neden oldu.

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Emlak sitelerine dikkat! Kapora ve Opsiyonlama dolandırıcılığı! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Ucuz evi kaçırmak istemeyen vatandaş dolandırıcıların tuzağına düşerken talep edilen kaporayı çaresiz bir şekilde ödüyor. Kapora ödemesini yapan kişiler tekrar ilandaki telefon numarasını aradıkları zaman bir daha ilan sahibine ulaşamıyor.

Emlak sitelerine dikkat! Kapora ve Opsiyonlama dolandırıcılığı! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Uygun kiralık daire ilanlarını gören vatandaşlar doğal olarak ilandaki daireleri görmek için randevu alıyor. Dolandırıcılar detay isteyen vatandaşa "Detaylı bilgi veremem. Eğer daireyi görmek istiyorsanız opsiyonlama ücreti yani kapora göndermeniz gerekiyor. 3 bin lirayı gönderin adresi atayım" gibi açıklamalarla ev kiralamak veya satın almak isteyenleri tuzağa düşürüyor.

Emlak sitelerine dikkat! Kapora ve Opsiyonlama dolandırıcılığı! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal devletin sahibinden verilen ilanlar için de düzenleme yapması gerektiğini belirterek ilan veren kişilerin bilgilerinin doğrulanmasının gerektiğini vurguladı.

Emlak sitelerine dikkat! Kapora ve Opsiyonlama dolandırıcılığı! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

KORSAN EMLAKÇI NASIL ANLAŞILIR?

Emlak işletmelerinin yetki belgelerini sorgulayarak kolaylıkla emlakçının sahte olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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