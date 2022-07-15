Emlak sitelerine dikkat! Kapora ve Opsiyonlama dolandırıcılığı! Sakın bu tuzağa düşmeyin!
Ev kiraları ve konut fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle dolandırıcılar da fırsattan istifade etmek istiyor. Bazı emlak sitelerinde dolandırıcılık vakaları arttı. Peki, Emlak siteleri güvenilir mi? Kapora ücreti geri alınabilir mi? İşte merak edilenler…
15.07.2022 22:12 - Son Güncelleme: 15.07.2022 22:12
Uygun kiralık daire ilanlarını gören vatandaşlar doğal olarak ilandaki daireleri görmek için randevu alıyor. Dolandırıcılar detay isteyen vatandaşa "Detaylı bilgi veremem. Eğer daireyi görmek istiyorsanız opsiyonlama ücreti yani kapora göndermeniz gerekiyor. 3 bin lirayı gönderin adresi atayım" gibi açıklamalarla ev kiralamak veya satın almak isteyenleri tuzağa düşürüyor.