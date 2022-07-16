TOKİ yüzde 10,12,15,25 peşinatla ev sahibi yapıyor! 163 bin TL’den başlayan 2+1, 3+1 daireleri gören gözlerine inanamıyor!

2022 TOKİ FİYATLARI NE KADAR?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, inşaatı tamamlanan ya da devam eden konutlar uygun ödeme koşulları ile satışa çıkaracak. Ucuz konutlar 2+1 ve 3+1 olacak şekilde projelendirildi. Konut satışlarına ilişkin 21 ilde kura başvuruları 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak ve 4 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek. Satışa çıkarılacak dairelerin fiyatları 163 bin TL'den başlıyor. Aylık taksit ödemeleri ise 1.442 TL'den başlıyor.