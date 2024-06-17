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Eylem Tok ve Timur Cihantimur iade edilecek mi? Uzman isim değerlendirdi! Kendileri gelmek isteyebilirler! Dikkat çeken Ersan Şen detayı

İstanbul'da ölümlü kazaya sebebiyet veren Timur Cihantimur ile canava anne Eylem Tok, ABD'ye kaçmıştı.Anne ve oğlu için Türkiye'nin tespitlerinin ardından Boston Polisi düğmeye bastı. Zanlılar, gözaltına alınmasının ardından tutuklandılar. 18 Haziran Salı günü tekrar hakim karşısına çıkacak olan anne ve oğlun tutuklulukları bir kez daha değerlendirilecek. Peki, Eylem Tok ve oğlunun iadesi mümkün mü? İade edilmezlerse ABD'de yargılanabilirler mi? Avukat Burak Evci, tüm bu soruları A Haber ekranlarında değerlendirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 11:54 Güncelleme 17 Haziran 2024, 12:02
Eylem Tok ve Timur Cihantimur iade edilecek mi? Uzman isim değerlendirdi! Kendileri gelmek isteyebilirler! Dikkat çeken Ersan Şen detayı 1

Timur Cihantimur, 1 Mart günü İstanbul'da ölümlü kazaya sebep olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı. ABD'de sürekli yer değiştiren ikili, 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede ev tuttular. Gayrimenkulu kiralarken de bir sözleşme imzaladılar.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur iade edilecek mi? Uzman isim değerlendirdi! Kendileri gelmek isteyebilirler! Dikkat çeken Ersan Şen detayı 2

KİRA SÖZLEŞMESİNE ULAŞILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı ve Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği'ndeki Güvenlik Ateşeliği, firari anne ve oğulun yerlerini tespit etti.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur iade edilecek mi?

Eylem Tok ve Timur Cihantimur iade edilecek mi? Uzman isim değerlendirdi! Kendileri gelmek isteyebilirler! Dikkat çeken Ersan Şen detayı 3

Mahkeme belgelerine göre; Türk emniyeti, canavar anne ve oğlunun Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport alma çabalarının olduğunu değerlendirdi.

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