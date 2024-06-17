Eylem Tok ve Timur Cihantimur iade edilecek mi? Uzman isim değerlendirdi! Kendileri gelmek isteyebilirler! Dikkat çeken Ersan Şen detayı

1 Timur Cihantimur, 1 Mart günü İstanbul'da ölümlü kazaya sebep olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı. ABD'de sürekli yer değiştiren ikili, 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede ev tuttular. Gayrimenkulu kiralarken de bir sözleşme imzaladılar.

2 KİRA SÖZLEŞMESİNE ULAŞILDI Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı ve Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği'ndeki Güvenlik Ateşeliği, firari anne ve oğulun yerlerini tespit etti. Eylem Tok ve Timur Cihantimur iade edilecek mi?