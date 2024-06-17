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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024, 12:01 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024, 12:01

Eylem Tok ve Timur Cihantimur iade edilecek mi? Uzman isim değerlendirdi!

İstanbul'da ölümlü kazaya sebebiyet veren Timur Cihantimur ile canava anne Eylem Tok, ABD'ye kaçmıştı.Anne ve oğlu için Türkiye'nin tespitlerinin ardından Boston Polisi düğmeye bastı. Zanlılar, gözaltına alınmasının ardından tutuklandılar. 18 Haziran Salı günü tekrar hakim karşısına çıkacak olan anne ve oğlun tutuklulukları bir kez daha değerlendirilecek. Peki, Eylem Tok ve oğlunun iadesi mümkün mü? İade edilmezlerse ABD'de yargılanabilirler mi? Avukat Burak Evci, tüm bu soruları A Haber ekranlarında değerlendirdi. İşte detaylar...

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