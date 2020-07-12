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Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü açıldı! İşte eski ve yeni Türkiye farkı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü açıldı! İşte eski ve yeni Türkiye farkı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü bugün açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından eski Türkiye ve yeni Türkiye'yi gösteren fotoğraf paylaştı, Beğendik Köprüsü'nün yeni ve güçlü Türkiye'yi gösterdiğini açıkladı. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.
12.07.2020 00:01
- Son Güncelleme: 12.07.2020 00:01
Adil Karaismailoğlu; "Botan Çayı üzerinde inşa ettiğimiz Beğendik Köprüsü... Hem mühendislik açıdan hem de bölge için çok kıymetli. Alttaki eski köprüyü görebiliyor musunuz? İşte, eski Türkiye ile yeni ve güçlü Türkiye'nin farkı" ifadelerini kullandı.
BEĞENDİK KÖPRÜSÜ; GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'Nİ, DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NE BAĞLAYACAK
Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü'nün de yer aldığı Bitlis Küçüksu-Hizan-Pervari Siirt yolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı açılış töreniyle açıldı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü; Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını da birbirine bağlayacak.
- At sırtında Botan Çayı'nı geçmeye çalışırken akıntıya kapılan çok sayıda kişinin hayatını kaybetmişti. Beğendik'ten Pervari'ye artık 15 dakikada ulaşılacak.
- İran'dan gelen yük kamyonları Irak'a artık 6 yerine 3 saatte ulaşacak.