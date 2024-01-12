Epstein dosyasındaki Türk gizemi! Takvim.com.tr'ye açıklama gönderdi ilişkisini reddetti! Belgeler ve fotoğraflar ortada Banu Küçükköylü neyi saklıyor?

1 ABD'de küçük kız çocuklarına yönelik cinsel istismarla suçlanan ve Manhattan'daki tek kişilik hücresinde 10 Ağustos 2019'da intihar ettiği açıklanan ancak sırlarıyla 66 yaşında öldürüldüğüne inanılan Amerikalı finansçı, iş insanı ve pedofili suçlusu Jeffrey Epstein'in iddianamesine ilişkin yeni ayrıntılar haftalardır Batı medyasında olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminden düşmüyor. Savcılığın 943 sayfalık iddianameyi kamuoyuna açmasının ardından Epstein'le ilişkisi olan yeni isimler de ortaya çıktı. Türkiye'de dosyayı daha da ilginç kılansa 2 Türk'ün adının kayıtlarda yer almasıydı.

2 "FUHUŞ UÇAĞI"NDAKİ TÜRK KADIN GİZEMİ! Banu Küçükköylü'nün Epstein şebekesinin "fuhuş havayolu" olan "Lolita Express'in müdavimi olduğu savcılığın açıkladığı kayıtlarla belgelendi. Söz konusu uçakla dünyanın pek çok yerinden fuhuş için çocukların taşındığı Amerikan medyasında da çarşaf çarşaf yazıldı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, çocuk ticareti için Türkiye de kullanılmıştı. İstismara uğrayan kız çocuklarının avukatlığını üstlenen Katherine W. Ezell, Jeffrey Epstein'ın özel pilotu, eski Slovakyalı manken Nadya Marçinko'yu çapraz sorguya aldı. 1328 No'lu dosyanın 407-6, 407-8 ve 407-9 numaralı ek belgelerinde yer alan Nadya Marçinko'nun sorgusunda ortaya çarpıcı bir detay çıktı. 13 Nisan 2010 tarihli çapraz sorguda avukat Katherine W. Ezell, Marçinko'ya şu soruları yöneltti ve Jeffrey Epstein'ın Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkeden çocuk kaçırdığını iddia etti: