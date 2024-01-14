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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu | Türkiye, Yunanistan ve Fransa'yı resmen ezdi geçti! İŞTE 2024 SIRALAMASI

Türkiye'nin askeri ve siyasi alanlarda sarsılmaz bir konuma erişmesi, tüm dünya tarafından konuşulmaya devam ediyor. Son dönemlerde TSK'nın terör inlerine yaptığı başarılı operasyonlar sonrası dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi merak konusu oldu. ABD, Rusya ve Çin gibi süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Peki Türk Hava Kuvvetleri listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 22:42 Güncelleme 14 Ocak 2024, 22:54
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu | Türkiye, Yunanistan ve Fransa’yı resmen ezdi geçti! İŞTE 2024 SIRALAMASI 1

ABD'li istatistik sitesi Global Firepower, 2024 yılının en güçlü donanmalarını sıraladı. Türkiye ise listede yer aldığı sıralamayla her yıl olduğu gibi yeniden sizi gurulandıracak.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu | Türkiye, Yunanistan ve Fransa’yı resmen ezdi geçti! İŞTE 2024 SIRALAMASI 2

İşte 2024 yılı dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu | Türkiye, Yunanistan ve Fransa’yı resmen ezdi geçti! İŞTE 2024 SIRALAMASI 3

100- TANZANYA

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