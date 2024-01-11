İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Beklenen tarih geldi! AKOM'dan gizli buzlanma uyarısı: Kar bu akşam mı geliyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok kesiminde kar ve sağanak etkili olurken, İstanbul'da kar yağışının ne zaman etkili olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde karla karışık yağmur görülürken, uzmanlar İstanbul'da kar yağışı için yeni bir tahminde bulunarak gün ve saat verdi. Peki hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte detaylar...
Ocak ayının gelmesiyle birlikte Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, İstanbul'da da kar beklentisi arttı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu Yakası'nın bazı kesimlerinde karla karışık yağmur etkili oldu.