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Epstein sapkınlarında ikinci perde: Noam Chomsky, Woody Allen ve dahası! Cihangir solcularının kanaat önderleri resmen patladı: Ensest ilişkiler, taciz, tecavüz, terör seviciliği…

ABD’nin fuhuş çetesi lideri Jeffrey Epstein dosyasında detaylar ortaya çıkmaya devam ederken Batı’nın dünyaya “entelektüel, sanatçı, bilim insanı” diye pazarladığı, Cihangir solcularının ise kanaat önderi haline getirip Türkiye düşmanlığı için kullandığı isimler de fuhuş çetesinin listesinde parlamayı sürdürüyor. Takvim.com.tr Türkiye düşmanlığı ile bilinen terör sevici isimlerin kabarık sicilini ortaya çıkarmaya devam ediyor. İşte, Noam Chomsky ve Woody Allen’ın ensest ilişkileri, taciz, tecavüz skandalları ve terör seviciliğinde ikinci perde…

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 18:18 Güncelleme 11 Ocak 2024, 18:30
Epstein sapkınlarında ikinci perde: Noam Chomsky, Woody Allen ve dahası! Cihangir solcularının kanaat önderleri resmen patladı: Ensest ilişkiler, taciz, tecavüz, terör seviciliği…

ABD'de pedofili adası ile gündemden düşmek bilmeyen Jeffrey Epstein dosyasında yeni isimler ortaya çıkmaya devam ediyor. Hollywood yıldızlarından, siyasi liderlere onlarca ismin yer aldığı listede Batı'nın dünyaya "entelektüel" diye pazarladığı Prof. Noam Chomsky Türkiye düşmanlığı ile dikkat çekiyordu. Yapımcı, yönetmen ve senarist Woody Allen ise sapkınlıkta çığır açan bir isim olarak gündemden düşmüyor. İşte, Noam Chomsky ve Woody Allen'ın geçmişten bugüne ensest ilişkileri, taciz, tecavüz skandalları ve terör seviciliğinde ikinci perde…

Tescilli Türkiye düşmanları Epstein listesinde! Batı’nın ‘entelektüel, dahi, sanatçı’ diye pazarladığı isimler fuhuş çetesindeTescilli Türkiye düşmanları Epstein listesinde! Batı’nın ‘entelektüel, dahi, sanatçı’ diye pazarladığı isimler fuhuş çetesinde

Epstein'in fuhuş çetesi listesinde en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Noam Chomsky, Cihangir solcuları tarafından yıllarca şişirilerek Türkiye düşmanlığı için araç olarak kullanıldı. İşte, terör örgütü PKK'ya açık destek veren ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "Derhal serbest bırakılmalı" diyen Chomsky'nin portresi…

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SAPKIN PROFESÖR NOAM CHOMSKY BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI

Fondaş medyanın Türkiye düşmanlığı yaptığı her sözünü haberlere taşıdığı Chomsky, her fırsatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. PKK ve FETÖ terör örgütleriyle ilişkileri dolayısıyla KHK'lı olan akademisyenleri savunan Chomsky, Başkan Erdoğan için "Erdoğan'ın sadece Türkiye için değil diğer ülkeler için de bir tehdit haline dönüştüğüne" yönelik skandal ifadelere imza atmıştı. Fondaş medya ise Chomsky'nin Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerinin üzerine atlamıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE'YE ÇAĞIRMIŞTI: 5 KOL ELEMANLARIYLA DEĞİL KENDİ GÖZLERİYLE GÖRSÜN

Chomsky 2016'da Güneydoğu'da terör örgütü PKK'nın saldırıları dolayısıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin üzerine imza kampanyası düzenleyen "Barış Akademisyenleri"nin bildirisine imza atarken Başkan Erdoğan ise Chomsky'ye çağrı yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Kendilerini Türkiye'ye davet ediyorum, ne oluyor anlatmaya hazırız. ABD Büyükelçiliği, Chomsky'yi davet etsin, misafir edelim. Bölgeyi, bu akademisyen sıfatlı 5. Kol elemanlarıyla değil, kendi gözleriyle görsün.

FONDAŞ MEDYA TETİKTE BEKLİYOR

Chomsky'nin Türkiye'yi hedef alan sözleri bu kadarla da kalmadı. Her fırsatta Türkiye ve Başkan Erdoğan'a taş atmak için fırsat kollayan Chomsky, 2021'de iftiralarına bir yenisini daha eklemiş ve "Gittikçe daha da otoriter bir hal alan Erdoğan rejiminin Türkiye toplumu üzerindeki boğucu hakimiyeti genişledikçe özgürlükler de kısıtlanıyor." İfadelerini kullanmıştı. Tabii ki fondaş medya bu haberin üzerine de atladı.

Terör örgütü PKK'yı desteklemekten imtina etmeyen Chomsky, açıkça "Kürtler birlik olup bölünmelerden kaçınarak Ortadoğu'daki sorunların merkezinden kendilerini koruyabilir, geleceklerini ve kaderlerini belirleyebilirler" şeklinde ifadeler de kullanmıştı.

WOODY ALLEN: EVLATLIK ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİ

Epstein listesinde dikkat çeken isimlerden Chomsky Türkiye düşmanlığı ile öne çıkarken Woody Allen ise geçmişte karşı karşıya kaldığı taciz suçlamalarıyla yeniden gündeme geldi. Çocuk tacizcisi Woody Allen'ın, evlatlık kızı Dylan Farrow'u çocukken taciz ettiği ortaya çıkmış hatta HBO televizyon kanalında yayımlanan bir belgeselde Dylan Farrow'un çocukken kaydedilmiş görüntülerine yer verilmişti.

BELGESELLERE KONU OLDU

Görüntülerde Allen'ın Farrow'a yönelik tacizi de açıkça görülüyordu. Çocuk psikologları, Farrow'un ifadelerinin istismara uğramış bir çocuğun ifadelerine uygun olduğunu belirtirken belgeselin baş araştırmacısı Amy Herdy ise "Tüm belgeler ve kayıtlara bakıldığında benim görüşüm, Dylan'ın Woody Allen tarafından taciz edildiği gerçeğine işaret ediyor." demişti.

Belgeselde, ayrıca, Woody Allen'ın daha sonra evlendiği Mia Farrow'un evlatlık çocuklarından Soon-Yi ile de reşit olmadan cinsel ilişki kurduğu iddiası yer alıyordu.

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