Epstein sapkınlarında ikinci perde: Noam Chomsky, Woody Allen ve dahası! Cihangir solcularının kanaat önderleri resmen patladı: Ensest ilişkiler, taciz, tecavüz, terör seviciliği…

ABD'de pedofili adası ile gündemden düşmek bilmeyen Jeffrey Epstein dosyasında yeni isimler ortaya çıkmaya devam ediyor. Hollywood yıldızlarından, siyasi liderlere onlarca ismin yer aldığı listede Batı'nın dünyaya "entelektüel" diye pazarladığı Prof. Noam Chomsky Türkiye düşmanlığı ile dikkat çekiyordu. Yapımcı, yönetmen ve senarist Woody Allen ise sapkınlıkta çığır açan bir isim olarak gündemden düşmüyor. İşte, Noam Chomsky ve Woody Allen'ın geçmişten bugüne ensest ilişkileri, taciz, tecavüz skandalları ve terör seviciliğinde ikinci perde…

Epstein'in fuhuş çetesi listesinde en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Noam Chomsky, Cihangir solcuları tarafından yıllarca şişirilerek Türkiye düşmanlığı için araç olarak kullanıldı. İşte, terör örgütü PKK'ya açık destek veren ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "Derhal serbest bırakılmalı" diyen Chomsky'nin portresi…

SAPKIN PROFESÖR NOAM CHOMSKY BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI

Fondaş medyanın Türkiye düşmanlığı yaptığı her sözünü haberlere taşıdığı Chomsky, her fırsatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. PKK ve FETÖ terör örgütleriyle ilişkileri dolayısıyla KHK'lı olan akademisyenleri savunan Chomsky, Başkan Erdoğan için "Erdoğan'ın sadece Türkiye için değil diğer ülkeler için de bir tehdit haline dönüştüğüne" yönelik skandal ifadelere imza atmıştı. Fondaş medya ise Chomsky'nin Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerinin üzerine atlamıştı.