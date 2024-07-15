Ekşi Sözlük'te "15 Temmuz" skandalı: Şehit ve gazilere saygısızlık yapıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da giriştiği hain kalkışmanın üzerinden 8 yıl geçti. Türkiye, FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 252 vatan evladını anarken Ekşi Sözlük'te büyük bir skandala imza atıldı. İçinde her türlü sapkın zihniyeti barındıran Ekşi Sözlük'te 15 Temmuz şehit ve gazilerine saygısızlık yapıldı.