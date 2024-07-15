SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Ekşi Sözlük'te "15 Temmuz" skandalı: Şehit ve gazilere saygısızlık yapıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da giriştiği hain kalkışmanın üzerinden 8 yıl geçti. Türkiye, FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 252 vatan evladını anarken Ekşi Sözlük'te büyük bir skandala imza atıldı. İçinde her türlü sapkın zihniyeti barındıran Ekşi Sözlük'te 15 Temmuz şehit ve gazilerine saygısızlık yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 15:06 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 15:06
Ekşi Sözlük’te 15 Temmuz skandalı: Şehit ve gazilere saygısızlık yapıldı 1

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da giriştiği ve milletin direnişiyle püskürtülen hain kalkışmanın üzerinden 8 yıl geçti.

Ekşi Sözlük’te 15 Temmuz skandalı: Şehit ve gazilere saygısızlık yapıldı 2

O gece tankları milletin üzerine süren FETÖ'cü alçaklar 252 vatan evladını şehit etti 2700'den fazla vatandaşımız gazi oldu.

Ekşi Sözlük’te 15 Temmuz skandalı: Şehit ve gazilere saygısızlık yapıldı 3

EKŞİ SÖZLÜK'TE SKANDAL

FETÖ'nün bozguna uğramasının 8. yıl dönümünde Türkiye genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında törenler düzenlenip şehit ve gazilerimiz anılırken Ekşi Sözlük'te skandallara imza atıldı.

SON DAKİKA