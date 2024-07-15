Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da giriştiği hain kalkışmanın üzerinden 8 yıl geçti. Türkiye, FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 252 vatan evladını anarken Ekşi Sözlük'te büyük bir skandala imza atıldı. İçinde her türlü sapkın zihniyeti barındıran Ekşi Sözlük'te 15 Temmuz şehit ve gazilerine saygısızlık yapıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da giriştiği ve milletin direnişiyle püskürtülen hain kalkışmanın üzerinden 8 yıl geçti.
O gece tankları milletin üzerine süren FETÖ'cü alçaklar 252 vatan evladını şehit etti 2700'den fazla vatandaşımız gazi oldu.
EKŞİ SÖZLÜK'TE SKANDAL
FETÖ'nün bozguna uğramasının 8. yıl dönümünde Türkiye genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında törenler düzenlenip şehit ve gazilerimiz anılırken Ekşi Sözlük'te skandallara imza atıldı.