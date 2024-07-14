Yüreği kocaman miniklerden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine duygulandıran mektup: Bu milleti bu al bayrağı asla yere indirmeyeceğiz

Hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. FETÖ'nün silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper eden Türk milleti '15 Temmuz' gecesi desten yazdı. TÜGVA İstanbul, bu yıl ki YAZ OKULU eğitimlerinde de 15 Temmuz Milli Birlik Günü'nün önemini, yaşanan o karanlık gecede Türk milletinin gösterdiği cesareti ve kahramanlığı gençlere anlatmaya devam ediyor. Şehitlerimizin ve Türk milletinin fedakarlıklarını kalplerinde hisseden gençler, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektup yazdı.