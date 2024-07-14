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Yüreği kocaman miniklerden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine duygulandıran mektup: Bu milleti bu al bayrağı asla yere indirmeyeceğiz

Hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. FETÖ'nün silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper eden Türk milleti '15 Temmuz' gecesi desten yazdı. TÜGVA İstanbul, bu yıl ki YAZ OKULU eğitimlerinde de 15 Temmuz Milli Birlik Günü'nün önemini, yaşanan o karanlık gecede Türk milletinin gösterdiği cesareti ve kahramanlığı gençlere anlatmaya devam ediyor. Şehitlerimizin ve Türk milletinin fedakarlıklarını kalplerinde hisseden gençler, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektup yazdı.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 23:32 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 23:32
Yüreği kocaman miniklerden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine duygulandıran mektup: Bu milleti bu al bayrağı asla yere indirmeyeceğiz 1

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin üzerinden tam sekiz yıl geçti ama Türk milleti, o karanlık geceyi ve şehitlerini unutmadı.

Yüreği kocaman miniklerden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine duygulandıran mektup: Bu milleti bu al bayrağı asla yere indirmeyeceğiz 2

Vatan, millet ve milli değerler sevgisini gençlere kazandırmak için önemli çalışmalar yürüten TÜGVA İstanbul, bu yıl ki YAZ OKULU eğitimlerinde de 15 Temmuz Milli Birlik Günü'nün önemini, yaşanan o karanlık gecede Türk milletinin gösterdiği cesareti ve kahramanlığı gençlere anlatmaya devam ediyor.

Yüreği kocaman miniklerden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine duygulandıran mektup: Bu milleti bu al bayrağı asla yere indirmeyeceğiz 3

YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİNDEN ŞEHİT AİLELERİNE DUYGU DOLU MEKTUPLAR

Şehitlerimizin ve Türk milletinin fedakarlıklarını kalplerinde hisseden gençler, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektup yazdı.

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