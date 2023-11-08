Engin Polat’ın telefon konuşmaları dinlemeye takıldı! Çete liderlerinin isimleri tespit edildi! İşte cezaevinden gelen o 'Acil' arama

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Çift ve aileleri, gösterişli hayatlarını sosyal medyada paylaşarak ün kazanmışlardı. Ancak, bu ünleri soruşturma kapsamında tutuklanmalarına neden oldu. Soruşturmaya ilişkin ise yeni detaylar ise çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Dilan Polat ve Engin Polat, ifadesinin detaylarına ulaşıldı. Dilan Polat, "Örgüt değil, aileyiz biz. Bana sosyal medya kitlem kazandırdı." derken, Engin Polat ise "Eşim Dilan Polat sadece sosyal medya ile ilgilenirdi" ifadelerini kullanarak tüm mali sorumluluğu üzerine aldı. Öte yandan soruşturmanın omurgasını oluşturan gizli tanığın yazdığı ihbar mektubunda, çiftin yasa dışı bahis baronlarıyla olan ilişkileri de yer aldı. Çete liderlerinin isimlerinin geçtiğ telefon konuşması ise kirli ilişki ağını belgeledi. İşte detaylar...