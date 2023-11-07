Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin Filistin diplomasisi ve insani yardımı! Bugüne kadar neler yapıldı? İşte tüm detaylar...

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ŞEHİT SAYISI 10 BİN OLDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli şehit edildi, en az 25 bin kişi yaralandı.