Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin Filistin diplomasisi ve insani yardımı! Bugüne kadar neler yapıldı? İşte tüm detaylar...

7 Ekim'den bu yana soykırımcı İsrail, Gazze'yi ölüm çemberine almış durumda. Her türlü savaş suçunun işleyen İsrail çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivillere bomba yağdırıyor.
ŞEHİT SAYISI 10 BİN OLDU
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli şehit edildi, en az 25 bin kişi yaralandı.
HASTANELER HEDEF ALINDI
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi şehit oldu ve yaralandı.