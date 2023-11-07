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Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin Filistin diplomasisi ve insani yardımı! Bugüne kadar neler yapıldı? İşte tüm detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırımın sona ermesi ve bölgede barışın tesisi için ilk günden itibaren yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştiriyor. Dünya liderleriyle peşi sıra görüşen Başkan Erdoğan, tek çözümün bağımsız Filistin olduğunu vuruluyor. Öte yandan mazlum Filistin halkının yaralarının sarılması için Türkiye her türlü desteği de sağlıyor. Peki Türkiye Filistin için bugüne kadar neler yaptı? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 18:53 Güncelleme 07 Kasım 2023, 19:39
Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye’nin Filistin diplomasisi ve insani yardımı! Bugüne kadar neler yapıldı? İşte tüm detaylar... 1

7 Ekim'den bu yana soykırımcı İsrail, Gazze'yi ölüm çemberine almış durumda. Her türlü savaş suçunun işleyen İsrail çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivillere bomba yağdırıyor.

Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye’nin Filistin diplomasisi ve insani yardımı! Bugüne kadar neler yapıldı? İşte tüm detaylar... 2

ŞEHİT SAYISI 10 BİN OLDU
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli şehit edildi, en az 25 bin kişi yaralandı.

Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye’nin Filistin diplomasisi ve insani yardımı! Bugüne kadar neler yapıldı? İşte tüm detaylar... 3

HASTANELER HEDEF ALINDI
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi şehit oldu ve yaralandı.

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