Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Çalışmalar tamamlandığında hat ayrıca Eminönü İstasyonu'nda, Kabataş-Eminönü-Zeytinburnu - Bağcılar tramvay hattı ve Şehir Hatları Vapur İskeleleri, Küçükpazar İstasyonu'nda, Hacıosman-Yenikapı metro hattı, Ayvansaray İstasyonu'nda Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattı, Feshane İstasyonu'nda yapımı planlanan Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattı, Alibeyköy Metro İstasyonu'nda Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı, Alibeyköy Otogarı İstasyonu'nda ise Seyrantepe-Kağıthane-Alibeyköy metro hattı ile entegre olacak.