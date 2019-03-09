Berat Albayrak Sarıyer esnafını ziyaret etti! "Bayraktar'ın projeleri baş döndürücü!"

CUMHUR İTTİFAKI MİLLİ DURUŞTUR

Beka tartışmalarına da değinen Albayrak, beka meselesini de şöyle anlattı: "Belediyecilik aynı zamanda bir beka mı değil mi? Çok net söylüyorum. 15 Temmuz gecesi biz bunu gördük. Öyle mi? 15 Temmuz'da hangi belediyeler o kışlaların, tankların önüne iş makinelerini serdi, milletin, sivil halkın önünde cansiperane sokağa indi. Hangileri televizyon karşısında zapping yaparak, maç seyreder gibi izlediler. Öyle mi? Demek ki belediyecilik bu açıdan bir beka meselesi. Gelecekteki evlatlarının, geleceğini düşünen her ebeveyn, anne, baba, bu resmi görmesi lazım."