CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın mikrofon skandalı! "Bizim oy Kürdistan'a"
CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin çok büyük bir skandala imza attı. Yaptıkları miting esnasında mikrofon açık unutulunca 'Kürdistan' diyalogları ortaya çıktı. Sözde iş adamı, "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullandı. Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir." diyerek HDPKK ile yaptıkları ittifakı bir kez daha kanıtladı. Sosyal medyadan tepkiler geldi, partililer isyan etti.
09.03.2019 02:24
- Son Güncelleme: 09.03.2019 03:01
Bir diğer skandalın sahibi ise, Selman Hasan Arslan... CHP'li aday, yanına gelen bir iş adamıyla sohbet etmeye başladı. Skandal diyalogda ele alınanlar ise 'Kürdistan'dı. Sözde iş adamı, "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullandı. Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir." diyerek HDPKK ile yaptıkları ittifakı bir kez daha kanıtladı.
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