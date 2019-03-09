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CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın mikrofon skandalı! "Bizim oy Kürdistan'a"

CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin çok büyük bir skandala imza attı. Yaptıkları miting esnasında mikrofon açık unutulunca 'Kürdistan' diyalogları ortaya çıktı. Sözde iş adamı, "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullandı. Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir." diyerek HDPKK ile yaptıkları ittifakı bir kez daha kanıtladı. Sosyal medyadan tepkiler geldi, partililer isyan etti.

09.03.2019 02:24 - Son Güncelleme: 09.03.2019 03:01
CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın mikrofon skandalı! Bizim oy Kürdistan'a

Her defasında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yaptıkları kirli ittifakı inkar eden CHP, bu kez fena yakalandı. CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin çok büyük bir skandala imza attı.

CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın mikrofon skandalı! Bizim oy Kürdistan'a

Cuma günü yaptıkları miting esnasında Cuma selası okunmasıyla konuşmasını sonlandıran Ensar Aytekin, mikrofonu açık unuttu. Seladan rahatsız olan partili imama ağza alınmayacak laflar etti. Bir süre sonra mikrofonun açık olduğunu fark eden bir partili kapatmayı denese de başarılı olamadı.

CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın mikrofon skandalı! Bizim oy Kürdistan'a

Bir diğer skandalın sahibi ise, Selman Hasan Arslan... CHP'li aday, yanına gelen bir iş adamıyla sohbet etmeye başladı. Skandal diyalogda ele alınanlar ise 'Kürdistan'dı. Sözde iş adamı, "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullandı. Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir." diyerek HDPKK ile yaptıkları ittifakı bir kez daha kanıtladı.

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CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın mikrofon skandalı! Bizim oy Kürdistan'a

Sosyal medyadan tepkiler geldi, partililer isyan etti. İşte o tepkiler...

CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın mikrofon skandalı! Bizim oy Kürdistan'a
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