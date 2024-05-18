Türkiye'de il haritası sil baştan değişiyor! 82-83-84 plaka olacak ilçelerin listesi belli oldu

2024 yılında il olma potansiyeli yüksek olan 76 ilçe, çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak özenle belirlendi. Bu ilçeler, nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik gelişmişlik, altyapı olanakları ve bölgesel etkileşim gibi faktörler dikkate alınarak sıralandı. Bu belirleme, sadece yerel yönetimler açısından değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Türkiye'nin coğrafi ve demografik yapısı sürekli değişiyor ve bu değişimle birlikte ilçeler arasında da önemli bir dinamizm yaşanıyor. Ülkemizde 81 il ve 922 ilçe bulunuyor. Ancak bazı ilçeler, sadece nüfus açısından değil, sosyoekonomik koşullarıyla da adeta birer il gibi öne çıkıyor. Bu durum, il olma potansiyeli yüksek olan ilçelerin listesini belirlemeye yönelik araştırmaları da beraberinde getiriyor.
İşte il olma potansiyeli en yüksek şehirler...
Lüleburgaz