Türkiye'de il haritası sil baştan değişiyor! 82-83-84 plaka olacak ilçelerin listesi belli oldu

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Türkiye'nin coğrafi ve demografik yapısı sürekli değişiyor ve bu değişimle birlikte ilçeler arasında da önemli bir dinamizm yaşanıyor. Ülkemizde 81 il ve 922 ilçe bulunuyor. Ancak bazı ilçeler, sadece nüfus açısından değil, sosyoekonomik koşullarıyla da adeta birer il gibi öne çıkıyor. Bu durum, il olma potansiyeli yüksek olan ilçelerin listesini belirlemeye yönelik araştırmaları da beraberinde getiriyor.