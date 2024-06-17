Elebaşı Fetullah Gülen'in yeri tespit edildi! CIA devreye girdi! Ölümü beklenen iblisin yerini kim alacak?

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SAHTE HESAPLARLA LİNÇ GİRİŞİMİ

Pensilvanya'daki karmaşa elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen'in ifşa serisi ile ayyuka çıktı. Söz konusu iddiaları itibarsızlaştırmak ve boşa düşürmek için örgüt yönetimi tarafından firari FETÖ'cüler de devreye sokuldu. Abdülhamit Bilici, Adem Yavuz Arslan ve Metin Yıkar gibi firariler, FETÖ elebaşının görüntülerini servis etmek için adeta sıraya girdi. Firari FETÖ'cülerden Önder Aytaç ise örgütün iç yüzüne ilişkin ilginç iddialarda bulundu. Aytaç, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve Ekrem Dumanlı'nın da içinde bulunduğu bir grubun Gülen'in etrafını sardığını, bu ekibe karşı çıkanların sahte hesaplar üzerinden linç edildiğini ifade etti.