Elebaşı Fetullah Gülen'in yeri tespit edildi! CIA devreye girdi! Ölümü beklenen iblisin yerini kim alacak?

Ebuseleme Gülen'in "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek işaret ettiği Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve ekibinin elebaşı Fetullah Gülen'i nereye götürdüğü tespit edildi. Elebaşı Gülen'in sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine, Pensilvanya'daki malikanesinden daha küçük bir eve taşındığı bildirildi. Bu süreçte, güvenlik birimleri CIA ajanlarının Gülen'in eski karargahını sık sık ziyaret ettiğini öğrendi. Bu durum, CIA'nin Fetullah Gülen sonrası FETÖ'nün yönetimine müdahale ettiğine dair şüpheleri artırdı.İşte detaylar...
Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) iç kriz patlak verdi. Pensilvanya'daki ihanet yerleşkesinde bulunan evler boşaltıldı, belirli noktalar satışa çıkarıldı.
SAHTE HESAPLARLA LİNÇ GİRİŞİMİ
Pensilvanya'daki karmaşa elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen'in ifşa serisi ile ayyuka çıktı. Söz konusu iddiaları itibarsızlaştırmak ve boşa düşürmek için örgüt yönetimi tarafından firari FETÖ'cüler de devreye sokuldu. Abdülhamit Bilici, Adem Yavuz Arslan ve Metin Yıkar gibi firariler, FETÖ elebaşının görüntülerini servis etmek için adeta sıraya girdi. Firari FETÖ'cülerden Önder Aytaç ise örgütün iç yüzüne ilişkin ilginç iddialarda bulundu. Aytaç, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve Ekrem Dumanlı'nın da içinde bulunduğu bir grubun Gülen'in etrafını sardığını, bu ekibe karşı çıkanların sahte hesaplar üzerinden linç edildiğini ifade etti.
FETÖ'NÜN 'FOTO' PLANI: VAZİYETİ BİTİK
Gülen'in vaziyetinin bitik olduğu fotoğraflarla da tescillendi.