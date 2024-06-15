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Hacı adayları Arafat'ta: Kurban Bayramı'nın ilk günü "Büyük şeytana" yedi taş atılacak!

Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları Arafat'a ulaştı. Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçiriyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "Büyük şeytana" yedi taş atacak.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 12:54 Güncelleme 15 Haziran 2024, 13:15
Hacı adayları Arafat’ta: Kurban Bayramı’nın ilk günü Büyük şeytana yedi taş atılacak! 1

Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları Arafat'a ulaştı.

Hacı adayları Arafat’ta: Kurban Bayramı’nın ilk günü Büyük şeytana yedi taş atılacak! 2

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları dün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti.

Hac ibadeti nasıl yapılır?

HACI ADAYLARI ARAFAT'A ULAŞTI
Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri, hacı adaylarının "nusuk" adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti.

Hacı adayları Arafat’ta: Kurban Bayramı’nın ilk günü Büyük şeytana yedi taş atılacak! 3

Yapılan kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkotlar otobüslerin kapılarına yapıştırıldı. Söz konusu uygulamanın "kaçak hac" ile mücadele kapsamında bu sene ilk defa hayata geçirildiği belirtildi.

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