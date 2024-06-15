Hacı adayları Arafat'ta: Kurban Bayramı'nın ilk günü "Büyük şeytana" yedi taş atılacak!

Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları Arafat'a ulaştı.
Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları dün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti.
HACI ADAYLARI ARAFAT'A ULAŞTI
Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri, hacı adaylarının "nusuk" adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti.
Yapılan kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkotlar otobüslerin kapılarına yapıştırıldı. Söz konusu uygulamanın "kaçak hac" ile mücadele kapsamında bu sene ilk defa hayata geçirildiği belirtildi.