Hacı adayları Arafat'ta: Kurban Bayramı'nın ilk günü "Büyük şeytana" yedi taş atılacak!

1 Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları Arafat'a ulaştı.

2 Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları dün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti. Hac ibadeti nasıl yapılır? HACI ADAYLARI ARAFAT'A ULAŞTI

Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri, hacı adaylarının "nusuk" adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti.