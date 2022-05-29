Üstün özellikleri dikkat çekiyor! İşte Türkiye’nin değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği: KN-12
Savunma sanayiinde atılan adımlara bir yenisi daha ekleniyor. Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda geliştirilen, Türkiye'nin ara kalibre atış yapabilen ilk uzman nişancı tüfeği olma özelliğine sahip KN-12, Mehmetçik'in gücüne güç katacak. KN-12'nin üstün özellikleri ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda geliştirilen, Türkiye'nin ara kalibre atış yapabilen ilk uzman nişancı tüfeği olma özelliğine sahip KN-12, terörle mücadelede Mehmetçik'in gücüne güç katacak.
7 kilo 200 gram ağırlığa ve yaklaşık 1 metre uzunluğa sahip olan tüfek, NATO standardı tüm kalifikasyon testlerini başarıyla geçti. Haziran ayında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da ilk parti teslimatlarının gerçekleşmesi planlanan KN-12, Mehmetçik'in sahadaki etkin ve caydırıcı gücünü artıracak en önemli unsurlardan biri olacak.
KN-12'NİN YETENEKLERİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Türkiye'de yerli ve milli imkanlar ile üretilen ilk değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği olan KN-12'nin yetenekleri ilk kez görüntülendi.
KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeğinin kendi alanında en iyiler arasında yer aldığının altını çizen MKE AR-GE Direktörlüğü Silah Takım Lideri Osman Yağbasan, "KN-12, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek olan ilk değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği. Değişken kalibreli oluşu sayesinde, 7.62 mm ve 8.59 mm kalibreleri 1 dakika içerisinde kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebiliyor. Bin 200 metre etkili menzil alanına sahip. Modüler bir yapısı var ve dipçiği katlanabilir, kullanım kolaylığı üst düzey olan bir keskin nişancı tüfeği. KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeğimizin ağırlığı 7 kilo 200 gram ve yaklaşık bin 100 milimetre uzunluğa sahip" ifadelerini kullandı.