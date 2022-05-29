Üstün özellikleri dikkat çekiyor! İşte Türkiye’nin değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği: KN-12

KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeğinin kendi alanında en iyiler arasında yer aldığının altını çizen MKE AR-GE Direktörlüğü Silah Takım Lideri Osman Yağbasan, "KN-12, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek olan ilk değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği. Değişken kalibreli oluşu sayesinde, 7.62 mm ve 8.59 mm kalibreleri 1 dakika içerisinde kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebiliyor. Bin 200 metre etkili menzil alanına sahip. Modüler bir yapısı var ve dipçiği katlanabilir, kullanım kolaylığı üst düzey olan bir keskin nişancı tüfeği. KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeğimizin ağırlığı 7 kilo 200 gram ve yaklaşık bin 100 milimetre uzunluğa sahip" ifadelerini kullandı.



