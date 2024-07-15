Türkiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde nöbette!

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), devlete ihanete kalkıştı. İZMİR MARMARİS Türkiye'de 81 ilde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adına demokrasi nöbeti tutuldu. Vatandaş nöbetinin önemli adreslerinden biri de Muğla'nın Marmaris ilçesiydi. Marmaris, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan yerdi. Kemal Seyfettin Bulvarı'nda mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılanlar, mehterana eşlik etti. ANKARA Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ışık boyama tekniği ile mapping gösterimi yapıldı. İSTANBUL İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve çeşitli STK'lar işbirliği ile '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı' düzenledi. Fatih Camii'nde başlayan program, yürüyüşle Saraçhane Anıt Park'a devam etti. DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Fatih Camisi meydanında düzenlenen etkinliğe her yaştan vatandaş akın etti. KAYSERİ Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerinde bayraklarıyla geldiler. BURSA Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları düzenlendi. Vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar ellerinde bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi. NİĞDE MERSİN KIRKLARELİ SAMSUN