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Türkiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde nöbette!

Türkiye, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini bastırışının 8. seneidevriyesinde bir kez daha demokrasi nöbeti için sokaklara döküldü, etkinlikler düzenlendi.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 21:19 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 00:13
Türkiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde nöbette! 1

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti.

Türkiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde nöbette! 2

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), devlete ihanete kalkıştı.

Türkiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde nöbette! 3

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