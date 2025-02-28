Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi

Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, tarihi Emevi Camisi'ni ziyaret etti.
Şam'ı ziyaret eden heyette, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yer aldı.
Suriye'nin başkentinde ilk olarak Şam Valiliğinde Şam Valisi Mahir Mervan ile bir araya gelen heyet, görüşmenin ardından Emevi Camisi'ne geçti.
GAZİANTEP'TE ÜRETİLEN HALILAR SERİLDİ CUMA NAMAZI KILINDI
Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Emevi Camisi'nin içerisindeki bir bölüme Gaziantep'te üretilen halılardan serdi.
Türk heyeti camide cuma namazını da kıldı.
Cami dışında toplanan yüzlerce kişi, Türk heyetine sevgi gösterisinde bulundu.
Bilal Erdoğan ayrıca, Selahaddin Eyyubi'nin türbesini ve Türk şehitliklerini de ziyaret etti.
ŞARA İLE TEMAS
Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.
Tarihi Emevi Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Halk Sarayı'na geçen heyet, Cumhurbaşkanı Şara'nın konuğu oldu.
KASYUN DAĞI'NA ZİYARET
Heyet, basına kapalı görüşmenin ardından Şam'ın terası konumundaki Kasyun Dağı'nı ziyaret etti.