Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi

Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, tarihi Emevi Camisi 'ni ziyaret etti.

Şam'ı ziyaret eden heyette, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan , AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yer aldı.

Suriye'nin başkentinde ilk olarak Şam Valiliğinde Şam Valisi Mahir Mervan ile bir araya gelen heyet, görüşmenin ardından Emevi Camisi'ne geçti.