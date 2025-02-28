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Bilal Erdoğan'dan Emevi Camisi'ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep'te üretilen halılar serildi

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından dengeler değişti. Türkiye bölge için anahtar konumuna gelirken Türkiye'den Şam'a ziyaretler hızlandı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, tarihi Emevi Camisi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Caminin içerisindeki bir bölüme Gaziantep'te üretilen halılar serildi.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:14 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:38
Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi

Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, tarihi Emevi Camisi'ni ziyaret etti.

Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi

Şam'ı ziyaret eden heyette, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yer aldı.

Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi

Suriye'nin başkentinde ilk olarak Şam Valiliğinde Şam Valisi Mahir Mervan ile bir araya gelen heyet, görüşmenin ardından Emevi Camisi'ne geçti.

Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi

GAZİANTEP'TE ÜRETİLEN HALILAR SERİLDİ CUMA NAMAZI KILINDI

Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Emevi Camisi'nin içerisindeki bir bölüme Gaziantep'te üretilen halılardan serdi.

Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi

Türk heyeti camide cuma namazını da kıldı.

Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi

Cami dışında toplanan yüzlerce kişi, Türk heyetine sevgi gösterisinde bulundu.

Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi

Bilal Erdoğan ayrıca, Selahaddin Eyyubi'nin türbesini ve Türk şehitliklerini de ziyaret etti.

Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi

ŞARA İLE TEMAS

Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi

Tarihi Emevi Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Halk Sarayı'na geçen heyet, Cumhurbaşkanı Şara'nın konuğu oldu.

Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi

KASYUN DAĞI'NA ZİYARET

Heyet, basına kapalı görüşmenin ardından Şam'ın terası konumundaki Kasyun Dağı'nı ziyaret etti.

Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi

İşte ziyaretten kareler...

Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi
Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi
Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi
Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi
Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi
Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi
Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi