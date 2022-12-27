Ehliyet affı son dakika ÇIKTI MI? Torba yasada ehliyet affı var mı, kapsamı ne? TBMM'den geçti mi? Alkolden alınan ehliyete af çıkacak mı?
Ehliyet affı son dakika gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Son olarak MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün ehliyet affı çıkarılmasını önerdi. Peki, ehliyet affı son dakika ÇIKTI MI? Torba yasada ehliyet affı var mı, kapsamı ne? TBMM'den geçti mi? Alkolden alınan ehliyete af çıkacak mı? İşte merak edilenler!
Ehliyet affı hakkında aramalar yeni yıla az bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Twitter'da gündem olan Ehliyet affı çıkacak mı sorusunun cevabı milyonlarca sürücü tarafından merak ediliyor. Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan kişilerin gözleri son dakika açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, ehliyet affı son dakika ÇIKTI MI? Torba yasada ehliyet affı var mı, kapsamı ne? TBMM'den geçti mi? Alkolden alınan ehliyete af çıkacak mı? İşte detaylar...
EHLİYET AFFI KAPSAMI
MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün değişik nedenlerle ya ceza puanından ya da Trafik kurallarını ihlalden ehliyetine el konulduğunu ancak lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı bulunduğunu, bu nedenle yabancı uyruklu şoförlerin çalıştırıldığını belirterek, bir defaya mahsus olmak üzere, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş şoförler için yılbaşından önce af çıkarılmasını istedi.