Şans oyunlarında kese kese altın kazanacaklar! 2023'te 3 burç zenginliğin tadına bakacak! Yılbaşında Milli Piyangoyu kazanacak burçlar belli oldu!

2023 yılı yaklaşırken Milli Piyango biletinin hangi burçlara çıkacağı merak konusu oldu. Her yıl Aralık ayında piyango biletlerine rağbet oldukça artıyor. Bu yıl büyük ikramiyenin 200 milyon TL olacağı duyuruldu. Peki bu yıl hangi burçlara ikramiye çıkacak? Hangi burçlar şans oyunlarında şanslı? 2023 yılının en şanslı burçları hangi burçlar olacak? En şanslı burçlar arasında mısınız? Ünlü astrologlar konuya ilişkin değerlendirmelerini yaptı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD'li astrolog Reda Wigle, ikramiye tutturması en olası ve en şanslı burçları açıklamıştı. Koç, Boğa, Yengeç, Oğlak, Balık, Terazi, İkizler, Akrep...