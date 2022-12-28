HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Saat verildi! İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?
Yılbaşına yaklaşırken hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Vatandaş "kar yağacak mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte il il hava durumu
Açıklamada, perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı doğusu çok bulutlu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
DENİZLİ °C, 15°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu