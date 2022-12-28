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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Saat verildi! İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

Yılbaşına yaklaşırken hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Vatandaş "kar yağacak mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte il il hava durumu

28.12.2022 09:06 - Son Güncelleme: 28.12.2022 09:06
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Saat verildi! İstanbul’a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, yarın beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı uyarısı yapıldı.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Saat verildi! İstanbul’a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

Açıklamada, perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Saat verildi! İstanbul’a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı doğusu çok bulutlu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Saat verildi! İstanbul’a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

DENİZLİ °C, 15°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Saat verildi! İstanbul’a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu

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