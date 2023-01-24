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Haberler Güncel Ehliyet Affı ÇIKTI MI, kimler kapsamda? Alkolden ehliyetini kaptıranlara AF GELDİ Mİ? Ehliyet ceza puanı sorgulama 2023! Cumhurbaşkanı Erdoğan ehliyet affı açıklaması!

Ehliyet Affı ÇIKTI MI, kimler kapsamda? Alkolden ehliyetini kaptıranlara AF GELDİ Mİ? Ehliyet ceza puanı sorgulama 2023! Cumhurbaşkanı Erdoğan ehliyet affı açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 3 saatllik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sürücüler için müjdeli açıklamayı yaptı.

24.01.2023 10:34 - Son Güncelleme: 24.01.2023 10:35
Alkolden ehliyetini kaptıranlara AF GELDİ Mİ? Ehliyet Affı ÇIKTI MI? Ehliyet ceza puanı sorgulama 2023! Cumhurbaşkanı Erdoğan ehliyet affı açıklaması!

Ehliyet affı hakkında aramalar hız kazandı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan sürücülerin beklediği ehliyet affı müjdesini duyurdu. Alkolden ehliyetini kaptıranlara AF GELDİ Mİ? Ehliyet Affı ÇIKTI MI, kimler kapsamda? İşte merak edilenler!

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Alkolden ehliyetini kaptıranlara AF GELDİ Mİ? Ehliyet Affı ÇIKTI MI? Ehliyet ceza puanı sorgulama 2023! Cumhurbaşkanı Erdoğan ehliyet affı açıklaması!

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?

İşte Başkan Erdoğan'ın ehliyet affına dair açıklamaları;

Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik.

Alkolden ehliyetini kaptıranlara AF GELDİ Mİ? Ehliyet Affı ÇIKTI MI? Ehliyet ceza puanı sorgulama 2023! Cumhurbaşkanı Erdoğan ehliyet affı açıklaması!

Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi.

Alkolden ehliyetini kaptıranlara AF GELDİ Mİ? Ehliyet Affı ÇIKTI MI? Ehliyet ceza puanı sorgulama 2023! Cumhurbaşkanı Erdoğan ehliyet affı açıklaması!

ALKOLDEN ALINAN EHLİYETİ KAPSAMIYOR!

Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.

Alkolden ehliyetini kaptıranlara AF GELDİ Mİ? Ehliyet Affı ÇIKTI MI? Ehliyet ceza puanı sorgulama 2023! Cumhurbaşkanı Erdoğan ehliyet affı açıklaması!

2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla

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