Ehliyet Affı ÇIKTI MI, kimler kapsamda? Alkolden ehliyetini kaptıranlara AF GELDİ Mİ? Ehliyet ceza puanı sorgulama 2023! Cumhurbaşkanı Erdoğan ehliyet affı açıklaması!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 3 saatllik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sürücüler için müjdeli açıklamayı yaptı.
24.01.2023 10:34 - Son Güncelleme: 24.01.2023 10:35
Ehliyet affı hakkında aramalar hız kazandı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan sürücülerin beklediği ehliyet affı müjdesini duyurdu. Alkolden ehliyetini kaptıranlara AF GELDİ Mİ? Ehliyet Affı ÇIKTI MI, kimler kapsamda? İşte merak edilenler!