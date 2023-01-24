Haberler Haber Videoları EHLİYET AFFI 2023 SON DAKİKA! Ehliyet affı kimleri kapsıyor? Ehliyet affı gelmeyen cezalar neler?

EHLİYET AFFI 2023 SON DAKİKA! Ehliyet affı kimleri kapsıyor? Ehliyet affı gelmeyen cezalar neler?

EHLİYET AFFI 2023 SON DAKİKA! Ehliyet affı kimleri kapsıyor? Ehliyet affı gelmeyen cezalar neler?
24.01.2023 16:38

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Ehliyet affı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyordu. Başkan Erdoğan Kabine sonrası sürücülerin merakla beklediği ehliyet affı müjdesini verdi. Peki, Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar!

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Ehliyet affı hakkında aramalar hız kazandı. Milyonlarca sürücünün beklediği haber geldi. Başkan Erdoğan Kabine sonrası ehliyet affı müjdesini duyurdu. Peki, Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar!

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;

Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik.

Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.

2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla

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