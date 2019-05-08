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Ege’de nefes kesen tatbikat!

Yunanistan'ın Sakız ve Midilli adalarının arasında kalan uluslararası sularda gerçekleştirilen Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama ve Kurtarma Tatbikatı esnasında kaçak yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Tatbikatta arama kurtarma konusundaki kabiliyetini göstermek isteyen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, yapılan operasyonda 39 Filistinli ve 1 Iraklı göçmeni kurtararak bu alandaki başarısını kanıtlamış oldu.

08.05.2019 14:43 - Son Güncelleme: 08.05.2019 15:13
Ege’de nefes kesen tatbikat!

Hava Eğitim Komutanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının katılımıyla icra edilen Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama ve Kurtarma Tatbikatı, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'in de katılımıyla başladı.

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Ege’de nefes kesen tatbikat!

Anadolu Yıldızı-2017'nin ilk aşamasında, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında, Türk Arama Kurtarma Bölgesinde "İzmir" isimli kuru yük gemisi ile "Kemal Reis" isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu gelen yardım talebi üzerine ekipler harekete geçti.

Ege’de nefes kesen tatbikat!

Yunanistan'ın Sakız ve Midilli adalarının arasında kalan bölümde gerçekleşen senaryo gereği olayda, yanan ve batan kuru yük gemisinin yardım çağrısı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine bildirildi.

Ege’de nefes kesen tatbikat!

Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin başlattığı harekatta, senaryo gereği imkanların yetersiz olması nedeniyle TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinden yardım talebinde bulunuldu. Talep üzerine, TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından; kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları arama kurtarma koordinasyon merkezlerine müşterek arama kurtarma harekatı başlatma emri verildi.

Ege’de nefes kesen tatbikat!

GÖREV BAŞARILI

Olayın gerçekleştiği, İzmir Körfezi'ne 53 deniz mili mesafede olan bölgeye Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığından da 2 arama kurtarma gemisi ile 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 arama kurtarma uçağı ve 2 arama kurtarma helikopteri ile KKTC'den de 1 sahil güvenlik botu sevk edildi.

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