Ege’de nefes kesen tatbikat!

GÖREV BAŞARILI



Olayın gerçekleştiği, İzmir Körfezi'ne 53 deniz mili mesafede olan bölgeye Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığından da 2 arama kurtarma gemisi ile 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 arama kurtarma uçağı ve 2 arama kurtarma helikopteri ile KKTC'den de 1 sahil güvenlik botu sevk edildi.