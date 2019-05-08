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İşte YSK'nın İstanbul seçimini yenileme kararının nedenleri! İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

İstanbul'da seçimler 23 Haziran'da yenilenecek. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın seçim iptal kararının ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi. Peki İstanbul seçimleri neden iptal edildi? Neden ilçe seçimleri ve diğer seçimler iptal edilmedi? İşte YSK'nın İstanbul seçimini yenileme kararının nedenleri...

08.05.2019 17:04 - Son Güncelleme: 08.05.2019 17:23
İşte YSK'nın İstanbul seçimini yenileme kararının nedenleri! İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

-YSK; itiraz konusu edilen hem "sandık başkanları ve sandık kurulu memur üye" konusundaki hem de "oy sayım ve döküm cetvellerine" ilişkin usulsüzlükleri tespit ettti. Bu iki tespitten sonra kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve memur üyesi atanan 22 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin "kayıp olduğunu ve YSK sistemine boş olarak işlendiği" ortaya çıktı.

İşte YSK'nın İstanbul seçimini yenileme kararının nedenleri! İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

-Yine kanunu aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve memur üyesi atanan 101 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin imzasız mühürsüz ve yazıları eksik olarak YSK sistemin işlendiği tespit edilmiştir.

İşte YSK'nın İstanbul seçimini yenileme kararının nedenleri! İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

-Kanunun aradığı 2 konuda usulsüzlük yapılan sandık sayılarının toplamı 123'tür, bu sandıklardaki toplam oy sayısı ise yaklaşık 42.000 oy pusulasıdır.

İşte YSK'nın İstanbul seçimini yenileme kararının nedenleri! İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

-YSK, hem sandık kurulu başkanı ve memur üyesi kanunsuz atana hem de oy sayım ve döküm cetveli olmayan ya da boş olan 123 sandıktaki yaklaşık 42.000 oy pusulasının kontrol ve denetiminin yapılamayacağından dolayı şüpheli haline geldiine hükmetmiştir.

İşte YSK'nın İstanbul seçimini yenileme kararının nedenleri! İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

-YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminde adaylar arasındaki oy farkının 13.729 olması, denetlenemez ve kontrolü sağlanamaz yaklaşık 42.000 şüpheli oy pusulasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi seöimlerinin sonucunu doğrudan etkileyeceğine hükmetmiş ve seçimin yenilenmesine karar vermiştir.

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