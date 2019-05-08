İşte YSK'nın İstanbul seçimini yenileme kararının nedenleri! İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

-YSK; itiraz konusu edilen hem "sandık başkanları ve sandık kurulu memur üye" konusundaki hem de "oy sayım ve döküm cetvellerine" ilişkin usulsüzlükleri tespit ettti. Bu iki tespitten sonra kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve memur üyesi atanan 22 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin "kayıp olduğunu ve YSK sistemine boş olarak işlendiği" ortaya çıktı.