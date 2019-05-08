İşte YSK'nın İstanbul seçimini yenileme kararının nedenleri! İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?
İstanbul'da seçimler 23 Haziran'da yenilenecek. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın seçim iptal kararının ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi. Peki İstanbul seçimleri neden iptal edildi? Neden ilçe seçimleri ve diğer seçimler iptal edilmedi? İşte YSK'nın İstanbul seçimini yenileme kararının nedenleri...
08.05.2019 17:04
- Son Güncelleme: 08.05.2019 17:23
-YSK; itiraz konusu edilen hem "sandık başkanları ve sandık kurulu memur üye" konusundaki hem de "oy sayım ve döküm cetvellerine" ilişkin usulsüzlükleri tespit ettti. Bu iki tespitten sonra kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve memur üyesi atanan 22 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin "kayıp olduğunu ve YSK sistemine boş olarak işlendiği" ortaya çıktı.
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