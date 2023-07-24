Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ diken üstünde! Büyük felaket İstanbul’unda kapasını çalacak!

Tedbirli Olmak İçin Alınabilecek Önlemler

Oraj gibi doğa olaylarının etkilerini minimize etmek için alınabilecek bazı önlemler bulunuyor. Vatandaşlar, uyarıların yapıldığı günlerde dikkatli olmalı, açık alanlarda gereksiz yere dolaşmaktan kaçınmalı ve mümkünse kapalı mekanlarda bulunmalıdır. Ağaç altlarında durmak, şemsiye veya çadır kurmadan dışarıda kalmak gibi riskli davranışlardan uzak durmak önemlidir. Elektrik kesintileri ve diğer olumsuzluklara karşı acil durum planları yapmak da tedbirli olmanın bir parçasıdır.