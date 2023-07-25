Yarın sabah 06.00’ya hazırlanın! Etkisi saatlerce sürecek! 84 milyon için uyarılar peş peşe geldi!

1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Ayrıca uzman isimlerden de uyarılar geliyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada aşırı sıcakların sona ereceği tarihi açıklamıştı. Ökten "1 Ağustos itibariyle İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin altında seyredecek. Sadece 31 Temmuz'a kadar sabretmemiz gerekiyor. 20 Temmuz ile 31 Temmuz arası dişimizi sıkacağız. Gerçekten zor bir süreç. Özellikle 27 ve 28 Temmuz..." demişti. Peki 25-26-27-28-29-30-31 Temmuz'da havalar nasıl olacak?

2 MGM tarafından aşırı sıcaklarla ilgili bir değerlendirme yayınlandı. Buna göre Batı ve Güney bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yarın yani Salı gününden itibaren etkisini artıracak. Çarşamba ve perşembe günleri de tüm yurtta etkili olacak.