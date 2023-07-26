1 İstila nal gibi ayyuka çıktı! Tunceli Tekirdağ Malatya Elazığ felaketi bekliyor! Katlana katlana geliyor! Havaların ısınmasıyla birlikte doğada canlılar arasında bazı türlerin ortaya çıkmaya başladığı bir gerçektir. Ancak son günlerde Türkiye'de yaşanan çekirge istilası, özellikle çiftçileri endişeye sevk etmiştir. Tekirdağ'da başlayan ve Elazığ'a kadar uzanan bu korkutucu istila, sürü halinde ilerleyen çekirgelerin tarım arazilerini talan etmesiyle çiftçileri çaresiz bırakmaktadır. Yaz aylarında gelen korkunç haberler arasına eklenen çekirge istilası, acil önlem alınmasını gerektiren ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

2 İstila nal gibi ayyuka çıktı! Tunceli Tekirdağ Malatya Elazığ felaketi bekliyor! Katlana katlana geliyor! Tunceli'nin Hazot ilçesine bağlı bir köyde yol üzerinde sürü halinde görülen çekirge sürüleri, vatandaşları tedirgin etmeye başlamıştır. Bu durum, son iki yıldır benzer şekilde yaşanmaktadır ve çiftçilerin zarar endişesini artırmaktadır. Ayrıca, bazı köylerde tırtıl istilası da yaşanmaktadır ve ormanlık alanlara ciddi zararlar vermektedir. Bu istilanın diğer illere yayılma ihtimali, Malatya ve Elazığ gibi çevre iller için de alarm durumunu oluşturmaktadır. Çekirgelerin tarım alanlarına verdiği ciddi zararlar ve vatandaşları korkutma potansiyeli, acil önlem alınmasını zorunlu hale getirmektedir.