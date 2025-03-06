Ece Gürel’in anne ve babasından duygusal sözler: Allah onu bize bağışladı | Kurtarılma haberini nasıl aldılar?

Türkiye'nin günlerdir eli yüreğinde beklediği Ece Gürel'den iyi haber geldi.
İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan 36 yaşındaki mimar Ece Gürel, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.
Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette tespit edildiği öğrenildi.
ECE GÜREL HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Gürel'in Seyrantepe Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.
AİLESİ NE ANLATTI?
Kurtarılma haberinin ardından Gürel'in ailesi duygusal açıklamalarda bulundu. Anne Gülşen Koçoğlu ve baba Muharrem Koçoğlu yaşadıkları zorlu süreci A Haber'den Ramazan Almaçayır'a anlattı.
Anne Gülşen Koçoğlu, "Çok mutlu olduk her şeyden önce. Çok üzüntülü dört gün geçirdik. Ümitlerimizi kaybettiğimiz anda bir mucize oldu ve Ece'yi bulduk. Çok sevindik." dedi.
KURTARILMA HABERİNİ NASIL ALDILAR
Anne Koçoğlu, kurtarılma haberini nasıl aldıklarını da paylaştı:
"Avusturya'dan gelinim aradı. Gece biz uyuyorduk. Eşim o gece çok yorgun olduğu için eve gelmişti. Telefon çaldı, kalktım ve 'anne buldular!' diye bağırıyordu. 'Sağ mı, iyi mi?' diye sordum. O kadar sevindik ki alt komşu sese yukarı çıktı, onlara sarıldık, sevincimizi paylaştık."
KAYBOLDUĞU GÜN NELER YAŞANDI?
Anne Koçoğlu, Ece Gürel'in kaybolduğu gün kendisiyle yaptığı son konuşmayı da anlattı:
"Kaybolduğu gün ben zaten 12 gibi aramıştım. 'Anne ben çıkıyorum' dedi. Hacıosman'a, ormana gidiyorum dedi. Sonra fikrini değiştirip Belgrad'a gitmiş. Onu da arkadaşından öğrendik ve bu bilgi üzerinden ilerledik. Saat 15.00'te aramaya başladım, 18.00'e kadar telefonuna ulaşamadım. Daha sonra telefon tamamen kapandı.
Telefon kapanınca daha da meraklandım, damadı aradım ve dedim ki; 'Ece'ye ulaşamıyorum.' O da 'Ben gidip bakayım' dedi. Hacıosman'a gitti ama orada bulamadı. Daha sonra ortak arkadaşlarından Belgrad Ormanı'nda olduğunu öğrendik ve hareket başladı."
SAĞLIK DURUMU
Yoğun bakımda tedavisi süren Ece Gürel'in ailesi, henüz onunla konuşamadıklarını belirterek, "Bekliyoruz. Kızımızı daha henüz göremedik. Ekrandan kurtarılma anını izledik. İnşallah hastane odasından sağlıklı bir Ece çıkacak" ifadelerini kullandı.
BABA KOÇOĞLU: 'ALLAH ONU BİZE BAĞIŞLADI'
Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu da yaşadıkları sürecin zorluklarına dikkat çekerek, şu sözlerle duygularını dile getirdi:
"Dört gün zorlu bir süreçten geçtik ama sahadaki ekipler, AFAD, Emniyet hepsi çok ilgilendi. AFAD ekibine ve emniyetteki bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki bu işin peşini bırakmadılar. Tekrar tekrar teşekkür ederim."
UMUTLAR ZAMAN ZAMAN TÜKENİYORDU
Baba Muharrem Koçoğlu, umutların zaman zaman tükenme noktasına geldiğini de belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Umut hep vardı ama dün saat 22.00 civarına kadar bekledik. Ondan sonra artık yalpalamaya başladık. Üç gün boyunca orada, sadece iki saat uyuyarak durdum. Yaşım ilerlediği için şuurum da gitmeye başladı, uykusuzluktan dolayı. Devamlı merak içindeydim. Hep oraya buraya arkadaşların canla başla çalıştığını gördüm."
"ALLAH BİZE BAĞIŞLADI"
Baba Muharrem Koçoğlu, "Allah onu bize bağışladı" ifadelerini kullanarak arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.