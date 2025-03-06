Ece Gürel’in anne ve babasından duygusal sözler: Allah onu bize bağışladı | Kurtarılma haberini nasıl aldılar?

Anne Gülşen Koçoğlu, "Çok mutlu olduk her şeyden önce. Çok üzüntülü dört gün geçirdik. Ümitlerimizi kaybettiğimiz anda bir mucize oldu ve Ece'yi bulduk. Çok sevindik." dedi.

KURTARILMA HABERİNİ NASIL ALDILAR

Anne Koçoğlu, kurtarılma haberini nasıl aldıklarını da paylaştı:

"Avusturya'dan gelinim aradı. Gece biz uyuyorduk. Eşim o gece çok yorgun olduğu için eve gelmişti. Telefon çaldı, kalktım ve 'anne buldular!' diye bağırıyordu. 'Sağ mı, iyi mi?' diye sordum. O kadar sevindik ki alt komşu sese yukarı çıktı, onlara sarıldık, sevincimizi paylaştık."