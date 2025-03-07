Deprem mi oldu? AFAD-Kandilli canlı deprem listesi - Türkiye’deki en son depremler

Türkiye'deki En Son Depremler Anlık Deprem Verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi, anbean güncellenen deprem bilgilerini halkla paylaşmaktadır. Depremlerin büyüklüğü, derinliği ve koordinat bilgileri gibi kritik veriler, bu platformlar üzerinden takip edilebilir.

Deprem Verilerini Nereden Takip Edebilirsiniz? AFAD Canlı Deprem Listesi AFAD, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren bir kuruluştur. Resmi AFAD sitesi üzerinden Türkiye'deki son depremleri anında takip edebilirsiniz:AFAD Deprem Listesi Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremleri izleyen en eski ve saygın kuruluşlardan biridir. Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesi:Kandilli Rasathanesi Son Depremler Alternatif Kaynaklar ve Mobil Uygulamalar Deprem verilerini takip etmek isteyenler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne ek olarak Google Earth, EMSC (Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi) ve mobil uygulamalar gibi alternatif kaynaklar da bulunmaktadır.

Deprem Risk Haritası ve Tehlikeli Bölgeler Türkiye'deki aktif fay hatları, depremlerin yoğunluk ve büyüklüğü açısından kritik bir rol oynamaktadır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu fay zonları en riskli alanlardır. Bu nedenle İstanbul, İzmir, Bursa ve Kahramanmaraş gibi bölgelerde depreme karşı daha fazla önlem alınması gerekmektedir.

Depremler ve Hazırlıklı Olma Depremlerden korunmanın en etkili yolu, bilinçli bireyler ve toplumlar oluşturmaktır. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir: Deprem çantası hazırlamak Ev ve iş yerlerinde sabitlenmemiş eşyalara dikkat etmek Aile içi acil durum planları yapmak Deprem anında panik yapmadan "Çök, Kapan, Tutun" yöntemini uygulamak