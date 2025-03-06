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Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı'nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu

2 Mart Pazar günü evinden 'Biraz hava alacağım.' diyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. Annesiyle telefon görüşmesinde ve arkadaşlarıyla mesajlarında Belgrad Ormanı'na gittiğini söyleyen genç kadının kaybı ile ilgili ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Gürel'den iyi haber geldi. Günlerdir haber alınamayan Gürel sağ olarak bulundu. Peki, bu süre zarfında nasıl yaşadı? Spiritüel inançları başına dert mi açtı? Ailesi açıklamalarda bulundu. İşte gizemli olayın detayları...

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takvim.com.tr
Ece Gürel bulundu

İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel tüm Türkiye'yi endişelendirdi.

Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı’nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu

Günlerdir Belgrad Ormanı'nda süren aramalardan iyi haber geldi. Kayıp olan Ece Gürel'e ekipler tarafından ulaşıldı.

Gürel'in bulunduğu anlar kamerada

Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı’nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu

"DUDAKLARI TİTRİYORDU"

3 gündür haber alınamayan Ece Gürel sağ olarak bulundu. Gürel'in dere kenarında uyur vaziyette bulunduğu ve hafif yaralı olduğu öğrenildi. Gürel'i bulan Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun, o anları anlattı. Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık" şeklinde konuştu. Akşam saat 21.00 sıralarında alana gelerek aramalara katıldığını belirten Altun, "Bize 05.00'ten 13.00'e kadar koordinat verdiler. 6'ncı ve 7'nci koordinatta arama yaptık, aramızda 5'er metre aralıklarla toplam 16 kişiydik. 4 tane çevik kuvvet ekibi güvenliğimizi aldı. Toplam 30 metrelik açılarla alan taraması yaptık. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği olarak uzun süredir bu işlerde aktif olarak gönüllüyüz. Alanda ekip arkadaşımla beraber yan yanaydık. Ben, bulundu diye bağırdım. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale ekipleri olarak uzun süredir bu eğitimleri alıyoruz. Doğru şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa alanda o şekilde çalışmasını yürüttük" dedi.

Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı’nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu

KUZENİ KONUŞTU

Ece Gürel'in kuzeni Nurdan Ozan da açıklamada bulundu. Ozan, "Beklemek çok zor bir süreç Umudumuzu asla kaybetmedik. Sonunda güzel haberi aldık. Kaybolma haberini ilk aldığımda idrak edemedim. Şaka sandım. Montu olmadığı için hiptermi geçirmiş vücudunda çizikler var" dedi.

Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı’nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu

Ece Gürel'in günlerdir ne yaptığı ve neden Belgrad Ormanı'na gittiğine dair soru işaretleri aydınlatılmayı bekliyor.

Ece Gürel bulundu

Peki süreç boyunca neler yaşandı? İşte detaylar...

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlıda aranıyordu
Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı'da aranıyordu

Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı’nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu

2 Mart Pazar günü öğle saatlerinde evinden "Biraz hava alacağım." diyerek çıkan Gürel, evine geri dönmedi. Ece Gürel'in kaybı için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. 35 yaşındaki genç kadın kaybolduğu gün niyetli olduğu öğrenildi. Hatta eşinin açıklamalarına göre, sahur yaparken aralarında gerilim yaşanmıştı. İşinden yeni ayrılan Gürel'in bu kararı evliliğinde soruna neden olmuştu. Gürel'in işten ayrılma nedeninin mobbing olduğu iddia ediliyordu. O gün dışarı çıkmasının ve hava almamak istemesinin temel nedeni de buydu.

Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı’nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu

Müge Anlı'ya katılan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, aralarında bir kırgınlık olduğunu doğruladı. Hatta eşine küs olduğunu da yayında açıkladı. Oturduğu Gültepe'den Belgrad Ormanı'na gitmek için bindiği otobüste görülen genç kadın otobüsten saat 12.56'da indiği tespit edildi. Müge Anlı'nın ekrana getirdiği görüntülerde genç kadının gayet mutlu olduğu görüldü. Eşinin aktardığına göre, okuduğu üniversitenin de yakınlarda olmasından dolayı Ece Gürel'in amacı nostaljik bir yürüyüş yapmaktı. Yayın sırasında Müge Anlı, Ece Gürel'in İngiltere'deki bir arkadaşıyla Instagram hesabı üzerinden yaptığı son mesajlaşmayı okudu. Ece'nin arkadaşına son attığı mesajda 'Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı.' dediği ortaya çıktı.

Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı’nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu

Bu kulağa tuhaf gelen sözlerin Kızılderelilere ait olduğu bilgisine ulaşıldı. Ailesi ve arkadaşları yayında Gürel'in spiritüel konularla ilgilendiğini söyledi.

Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı’nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu

TAROT FALI BAKIYORDU

Gürel'in hobi olarak astroloji, tarot falı, kurşun dökme ve hacamat ile ilgilendiği yayında ortaya çıktı. Hatta yayına kendisine tarot falı baktıran bir izleyici de katıldı. Yayına katılan izleyici, "Ece Gürel'e tarot falı baktırdım. Acaba ormana danışmanlık vermeye mi gitti? Başına birileri bir şey getirmiş olabilir." dedi.

Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı’nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu

NEFES ÇALIŞMASI İÇİN Mİ GİTTİ?

Sezer Gürel eşinin böyle hobileri olduğunu doğruladı. Hatta bir miktar maddi karşılığı ya da hediye karşılığı alarak bu hobileri iş olarak da yaptığını söyledi. Ancak danışmanlık için dışarıda biriyle buluşacağına ihtimal vermedi. Sezer Gürel, eşinin nefes çalışması yapmak için ormana gitmiş olabileceğini söyledi.

Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı’nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu

Gürel'in montu, çantası ve cep telefonu Belgrad Ormanı'nın içinde bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan ailesi, genç kadının eşyalarının temiz olmasının altını çizdiler. Müge Anlı da eşyaların ilk yayından sonra yerleştirilmiş olabileceği üzerinde durdu. Pazar günü Belgrad Ormanı'nda bulunan insanlardan gelen haberlere göre ormanlık alanın çamur içinde olmasına rağmen Ece'nin eşyalarının temiz olması merak uyandırdı.