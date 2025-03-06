Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı'nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu
2 Mart Pazar günü evinden 'Biraz hava alacağım.' diyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. Annesiyle telefon görüşmesinde ve arkadaşlarıyla mesajlarında Belgrad Ormanı'na gittiğini söyleyen genç kadının kaybı ile ilgili ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Gürel'den iyi haber geldi. Günlerdir haber alınamayan Gürel sağ olarak bulundu. Peki, bu süre zarfında nasıl yaşadı? Spiritüel inançları başına dert mi açtı? Ailesi açıklamalarda bulundu. İşte gizemli olayın detayları...
takvim.com.tr
İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü
Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel tüm Türkiye'yi endişelendirdi.
Günlerdir
Belgrad Ormanı'nda süren aramalardan iyi haber geldi. Kayıp olan Ece Gürel'e ekipler tarafından ulaşıldı.
"DUDAKLARI TİTRİYORDU"
3 gündür haber alınamayan
Ece Gürel sağ olarak bulundu. Gürel'in dere kenarında uyur vaziyette bulunduğu ve hafif yaralı olduğu öğrenildi. Gürel'i bulan Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun, o anları anlattı. Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık" şeklinde konuştu. Akşam saat 21.00 sıralarında alana gelerek aramalara katıldığını belirten Altun, "Bize 05.00'ten 13.00'e kadar koordinat verdiler. 6'ncı ve 7'nci koordinatta arama yaptık, aramızda 5'er metre aralıklarla toplam 16 kişiydik. 4 tane çevik kuvvet ekibi güvenliğimizi aldı. Toplam 30 metrelik açılarla alan taraması yaptık. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği olarak uzun süredir bu işlerde aktif olarak gönüllüyüz. Alanda ekip arkadaşımla beraber yan yanaydık. Ben, bulundu diye bağırdım. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale ekipleri olarak uzun süredir bu eğitimleri alıyoruz. Doğru şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa alanda o şekilde çalışmasını yürüttük" dedi.
KUZENİ KONUŞTU
Ece Gürel'in kuzeni Nurdan Ozan da açıklamada bulundu. Ozan, "Beklemek çok zor bir süreç Umudumuzu asla kaybetmedik. Sonunda güzel haberi aldık. Kaybolma haberini ilk aldığımda idrak edemedim. Şaka sandım. Montu olmadığı için hiptermi geçirmiş vücudunda çizikler var" dedi.
Ece Gürel'in günlerdir ne yaptığı ve neden Belgrad Ormanı'na gittiğine dair soru işaretleri aydınlatılmayı bekliyor.