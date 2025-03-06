2025 Çevre ve Şehircilik uzman yardımcısı alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler, kadro kaç kişilik?

Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Alımı Kadro Bilgisi ve Son Başvuru Tarihi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesinde görevlendirilmek üzere 78 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alacağını açıkladı. Başvurular 16 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek başvuru yapabilirler.
Başvuru Nereden Yapılır?
Başvurular, 6 Mart 2025 tarihi itibarıyla başladı ve 16 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvuru için platforma kayıt olunması ve gerekli belgelerin tamamlanması gerekmektedir.
Yazılı ve Sözlü Sınav Ne Zaman?
Başvurusu kabul edilen adaylar için yazılı sınav, 12 Nisan 2025 tarihinde Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Bu sınavın ardından, sözlü sınav süreci de başlayacak. Adaylar, sınav süreci ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgilere platform üzerinden erişebilirler.
Başvuru Koşulları ve Gereken Belgeler Neler?
Genel Şartlar
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
Başvuru yapacak adayların, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu'na üye olduktan sonra başvuru formunu doldurup gerekli belgelerle birlikte başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
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