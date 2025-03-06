2025 Çevre ve Şehircilik uzman yardımcısı alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler, kadro kaç kişilik?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılı için Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden alınmaya başlandı. Çevre ve şehircilik alanında kariyer yapmayı amaçlayan adaylar, belirlenen başvuru şartlarına uygun şekilde başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, son başvuru tarihi ne zaman? Uzman Yardımcısı alımı için kaç kişilik kadro ayrıldı? İşte başvuru süreci ve diğer detaylar.