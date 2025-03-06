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2025 Çevre ve Şehircilik uzman yardımcısı alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler, kadro kaç kişilik?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılı için Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden alınmaya başlandı. Çevre ve şehircilik sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen adaylar, belirlenen başvuru koşullarına uygun olarak başvurularını tamamlayabilecekler. Peki son başvuru tarihi ne zaman? Uzman yardımcısı alımı için kadro bilgisi nedir? İşte başvuru sürecine ilişkin detaylar.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 13:03 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 13:47
2025 Çevre ve Şehircilik uzman yardımcısı alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler, kadro kaç kişilik?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılı için Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden alınmaya başlandı. Çevre ve şehircilik alanında kariyer yapmayı amaçlayan adaylar, belirlenen başvuru şartlarına uygun şekilde başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, son başvuru tarihi ne zaman? Uzman Yardımcısı alımı için kaç kişilik kadro ayrıldı? İşte başvuru süreci ve diğer detaylar.

2025 Çevre ve Şehircilik uzman yardımcısı alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler, kadro kaç kişilik?

Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Alımı Kadro Bilgisi ve Son Başvuru Tarihi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesinde görevlendirilmek üzere 78 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alacağını açıkladı. Başvurular 16 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek başvuru yapabilirler.

2025 Çevre ve Şehircilik uzman yardımcısı alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler, kadro kaç kişilik?

Başvuru Nereden Yapılır?

Başvurular, 6 Mart 2025 tarihi itibarıyla başladı ve 16 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvuru için platforma kayıt olunması ve gerekli belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

2025 Çevre ve Şehircilik uzman yardımcısı alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler, kadro kaç kişilik?

Yazılı ve Sözlü Sınav Ne Zaman?

Başvurusu kabul edilen adaylar için yazılı sınav, 12 Nisan 2025 tarihinde Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Bu sınavın ardından, sözlü sınav süreci de başlayacak. Adaylar, sınav süreci ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgilere platform üzerinden erişebilirler.

2025 Çevre ve Şehircilik uzman yardımcısı alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler, kadro kaç kişilik?

Başvuru Koşulları ve Gereken Belgeler Neler?

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

Başvuru yapacak adayların, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu'na üye olduktan sonra başvuru formunu doldurup gerekli belgelerle birlikte başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

🔵 BAŞVURU KOŞULLARI VE BELGELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

2025 Çevre ve Şehircilik uzman yardımcısı alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler, kadro kaç kişilik?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; uzman yardımcısı alım ilanını sosyal medya hesabından duyurdu. (X)

2025 Çevre ve Şehircilik uzman yardımcısı alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler, kadro kaç kişilik?

Not: Görseller AA'dan alınmıştır.