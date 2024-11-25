Düzce yarın okullar tatil mi? 26 Kasım kar tatili var mı? Düzce Valiliği - MEB açıklaması!

Düzce Valiliği, eğitimle ilgili kararını hava koşullarını ve bölgedeki durumu değerlendirerek en kısa sürede paylaşacaktır. Şu an için bir tatil kararı açıklanmamış olsa da, valilikten gelen güncel bilgiler ışığında sizlere en doğru bilgiyi sunmaya devam edeceğiz.
Hava Durumu ve Meteoroloji Uyarıları
Ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, kar yağışıyla birlikte birçok ilde yaşamı etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 49 il için önemli uyarılarda bulundu. Düzce ve çevresine yönelik turuncu kodlu uyarı yapılırken, hava sıcaklıklarının 5 ila 15 derece arasında düşmesi bekleniyor. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği bildirildi.