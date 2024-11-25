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Düzce yarın okullar tatil mi? 26 Kasım kar tatili var mı? Düzce Valiliği - MEB açıklaması!

Son günlerde yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, öğrenciler ve veliler arasında kar tatili beklentisini artırdı. Düzce'de yarın (26 Kasım) okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Düzce Valiliği'nin konuya ilişkin duyurusu geldiği anda bu sayfa üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:18 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:18
Düzce yarın okullar tatil mi? 26 Kasım kar tatili var mı? Düzce Valiliği - MEB açıklaması!

Düzce'de 26 Kasım Kar Tatili Var mı? Yarın Okullar Tatil mi?

Düzce Valiliği, eğitimle ilgili kararını hava koşullarını ve bölgedeki durumu değerlendirerek en kısa sürede paylaşacaktır. Şu an için bir tatil kararı açıklanmamış olsa da, valilikten gelen güncel bilgiler ışığında sizlere en doğru bilgiyi sunmaya devam edeceğiz.

Düzce yarın okullar tatil mi? 26 Kasım kar tatili var mı? Düzce Valiliği - MEB açıklaması!

Hava Durumu ve Meteoroloji Uyarıları

Ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, kar yağışıyla birlikte birçok ilde yaşamı etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 49 il için önemli uyarılarda bulundu. Düzce ve çevresine yönelik turuncu kodlu uyarı yapılırken, hava sıcaklıklarının 5 ila 15 derece arasında düşmesi bekleniyor. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği bildirildi.

Düzce yarın okullar tatil mi? 26 Kasım kar tatili var mı? Düzce Valiliği - MEB açıklaması!

Yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde, öğrencilerin ve velilerin dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Yeni hava durumu raporlarını ve valilik duyurularını takip ederek hazırlıklı olabilirsiniz.

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