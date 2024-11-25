Düzce yarın okullar tatil mi? 26 Kasım kar tatili var mı? Düzce Valiliği - MEB açıklaması!

Düzce'de 26 Kasım Kar Tatili Var mı? Yarın Okullar Tatil mi?

Düzce Valiliği, eğitimle ilgili kararını hava koşullarını ve bölgedeki durumu değerlendirerek en kısa sürede paylaşacaktır. Şu an için bir tatil kararı açıklanmamış olsa da, valilikten gelen güncel bilgiler ışığında sizlere en doğru bilgiyi sunmaya devam edeceğiz.