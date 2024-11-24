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Meteoroloji'den 29 ile sarı 20 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, kış, kıyamet... Hava sıcaklıkları 15 derece daha düşecek | 24 Kasım hava durumu

Günlerdir etkili olan soğuk hava kar yağışını da beraberinde getirdi. Birçok ilde kar yağışı görülürken İstanbul'un Anadolu Yakası da beyaza büründü. Hafta sonu planı yapmak isteyenler "hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını araştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir uyarı geldi. 29 ili sarı, 20 ili ise turuncu kodla uyaran MGM sıcaklıkların bazı bölgelerde 15 derece düşeceğini bildirdi. Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 08:19 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 08:48
Meteoroloji’den 29 ile sarı 20 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, kış, kıyamet... Hava sıcaklıkları 15 derece daha düşecek | 24 Kasım hava durumu

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken kış mevsimi kendisini hissettirmeye başladı. Özellikle Perşembe gününden itibaren başlayan yağışlı ve soğuk hava nedeniyle dün İstanbul'un Anadolu Yakası'nda kar yağışı görüldü.

İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞIŞ
Dün akşama kadar Anadolu Yakası'nda görülen kar yağışı pazar sabahı 8:30 saatlerinde İstanbul Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur şeklinde etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji’den 29 ile sarı 20 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, kış, kıyamet... Hava sıcaklıkları 15 derece daha düşecek | 24 Kasım hava durumu

49 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji tarafından Adıyaman, Amasya, Bingöl, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Yozgat, Aksaray, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye'de sarı kodlu uyarı verilirken Düzce, Karabük, Bartın, Bayburt, Zonguldak, Tunceli, Trabzon, Tokat, Sivas, Rize, Ordu, K.Maraş, Kastamonu, Mersin, Gümüşhane, Giresun, Erzincan, Bolu, Antalya, Adana'ya ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji’den 29 ile sarı 20 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, kış, kıyamet... Hava sıcaklıkları 15 derece daha düşecek | 24 Kasım hava durumu

15 DERECE DÜŞECEK!

Meteoroloji hava sıcaklıklarının İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında hissedilir derecede (5 ila 15 derecede) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceğini söyledi.

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