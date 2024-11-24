Meteoroloji’den 29 ile sarı 20 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, kış, kıyamet... Hava sıcaklıkları 15 derece daha düşecek | 24 Kasım hava durumu

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken kış mevsimi kendisini hissettirmeye başladı. Özellikle Perşembe gününden itibaren başlayan yağışlı ve soğuk hava nedeniyle dün İstanbul'un Anadolu Yakası'nda kar yağışı görüldü.

İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞIŞ

Dün akşama kadar Anadolu Yakası'nda görülen kar yağışı pazar sabahı 8:30 saatlerinde İstanbul Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur şeklinde etkisini sürdürüyor.