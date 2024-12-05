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Duygu Nebioğlu'ndan bomba açıklamalar! Freya'yı nasıl bulduğunu anlattı! Yurt anıları dehşete düşürdü! Kardeşlerden yalanlama geldi

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı adında iki kızının olduğunun ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu konu gündemdeki yerini korurken, kızların anneleri Suphiye Orancı'nın başka çocuklar olduğu da öğrenildi. Duygu Nebioğlu'nun kardeşlerinden biri olan Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğunu ifade etmesi ise birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Yaşanan son gelişmelere ilişkin konuşan Nebioğlu, en büyük ablası Fraye ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nebioğlu, babası Akpınar ile Dündar arasında bir işbirliği olduğunu ima ederek, başından geçen bir olayı da anlattı. Diğer kardeşlerden ise peş peşe paylaşımlar geldi.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 10:08 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 10:45
Duygu Nebioğlu’ndan bomba açıklamalar! Freya’yı nasıl bulduğunu anlattı! Yurt anıları dehşete düşürdü! Kardeşlerden yalanlama geldi

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı adında iki kızının olduğunun ortaya çıkması tüm Türkiye'yi şoke etti. Bu konu gündemdeki yerini korurken, kızların anneleri Suphiye Orancı'nın diğer kızı olan Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğu ileri sürüldü.

Duygu Nebioğlu’ndan bomba açıklamalar! Freya’yı nasıl bulduğunu anlattı! Yurt anıları dehşete düşürdü! Kardeşlerden yalanlama geldi

DÜNDAR REDDETTİ

Bu haber, Dündar ve kız kardeşler arasında çeşitli tartışmalar yaşanmasına sebep oldu. Babalık iddialarını kesin bir dille reddeden Dündar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak DNA sonuçlarına göre; genç kadının biyolojik babası olmadığını duyurdu. Bu durumu kabul etmeyen Gülatan ise DNA testinde şaibeler bulunduğunu ifade ederek, 2.5 yıldır devam eden süreci İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.

Duygu Nebioğlu’ndan bomba açıklamalar! Freya’yı nasıl bulduğunu anlattı! Yurt anıları dehşete düşürdü! Kardeşlerden yalanlama geldi

Olay gündemdeki sıcaklığını korurken, bir YouTube programına katılan Duygu Nebioğlu, sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Duygu Nebioğlu’ndan bomba açıklamalar! Freya’yı nasıl bulduğunu anlattı! Yurt anıları dehşete düşürdü! Kardeşlerden yalanlama geldi

"ANNEM İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞIYOR"

Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın babası Akpınar tarafından toplumda bilerek itibarsızlaştırıldığını ileri sürerek, "Babamın her şeyden haberi vardı. 36 yıldır tüm gerçeği biliyordu. Annem hakkımda tek gecelik diyor ama öyle bir şey yok" dedi.

Duygu Nebioğlu’ndan bomba açıklamalar! Freya’yı nasıl bulduğunu anlattı! Yurt anıları dehşete düşürdü! Kardeşlerden yalanlama geldi

"BABAMIN TAVRI DEĞİŞTİ"

Babası Metin Akpınar'ın kendisiyle görüşmek için Antalya ilinin Alanya ilçesine, bağlı Mahmutlar'a geldiğini söyleyen Nebioğlu, "Büyük ablam Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olabileceğini söylediğimde babamın tavrı değişti. Bir daha asla ekranda yan yana gelmediler. Senelerdir bir araya gelmiyorlar. Bu iki insan algıyı beraber oluşturuyorlar. Toplum, onlar bizi kabul etseydi baş tacı yapardı." şeklinde konuştu.

Duygu Nebioğlu’ndan bomba açıklamalar! Freya’yı nasıl bulduğunu anlattı! Yurt anıları dehşete düşürdü! Kardeşlerden yalanlama geldi

5 yaşına kadar aynı yetiştirme yurdunda kaldığı en büyük ablası Fraye hakkında da konuşan Nebioğlu, oldukça dikkat çekici detaylar paylaştı.

Duygu Nebioğlu’ndan bomba açıklamalar! Freya’yı nasıl bulduğunu anlattı! Yurt anıları dehşete düşürdü! Kardeşlerden yalanlama geldi

"YURDA BIRAKILMIŞ"

Ablası Fraye'nin yurtta çok kötü günler yaşadığını belirten Nebioğlu, "En büyük ablam birçok kez evlat edinilmiş ancak sonra tekrar yurda bırakılmış" dedi.

Duygu Nebioğlu’ndan bomba açıklamalar! Freya’yı nasıl bulduğunu anlattı! Yurt anıları dehşete düşürdü! Kardeşlerden yalanlama geldi

"ABLAM EVSİZDİ"

Ablasının daha sonra yurttan kaçtığını belirten Nebioğlu, ablasının Taksim'de bulduğunu ve evsiz olduğunu aktardı.

Duygu Nebioğlu’ndan bomba açıklamalar! Freya’yı nasıl bulduğunu anlattı! Yurt anıları dehşete düşürdü! Kardeşlerden yalanlama geldi

"SİZİ BULMAK İÇİN ÇOK DUA ETTİM"

Ablasının kendisine "Duygu sizi bulmak için çok dua ettiğim" dediğini anlatan Nebioğlu, "Ablam yurttan kaçarak, otogara gitmiş" dedi.

Duygu Nebioğlu’ndan bomba açıklamalar! Freya’yı nasıl bulduğunu anlattı! Yurt anıları dehşete düşürdü! Kardeşlerden yalanlama geldi

"4 GÜN EVDEN ÇIKMADIK"

Nebioğlu, "Ablamı bulduğumda eve götürdüm ve evden çıkmadık, 4 gün aynı yatakta uyuduk" diyerek yaşananları anlattı.

Duygu Nebioğlu’ndan bomba açıklamalar! Freya’yı nasıl bulduğunu anlattı! Yurt anıları dehşete düşürdü! Kardeşlerden yalanlama geldi

"ABLAMIN KİMLİĞİ BİLE YOKTU"

Ablası Fraye'nin duygusal olarak çok zor günler yaşadığını dile getiren Nebioğlu, "Ablamla Orancı ailesi ilgilendi. Ablam bir evlilik yaşadı. İstanbul'a taşındı daha sonra bu evlilik yürümedi ve İzmir'e taşındı. Ablamın kimliği bile yoktu. Kimlik alabilmek için yetiştiğimiz yurda gittik. Yurttan kaçtığını kanıtladık. Çok zor günler yaşadı. Şu an bir diş hekiminin yanında diş teknisyeni olarak çalışıyor. Kendi işi ve kendi maaşı var. Hayatını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Duygu Nebioğlu’ndan bomba açıklamalar! Freya’yı nasıl bulduğunu anlattı! Yurt anıları dehşete düşürdü! Kardeşlerden yalanlama geldi

"KENDİ DIŞKIMIZI YEDİRDİLER"

Öte yandan Nebioğlu, konuşmasında yurtta kaldıkları dönemde kendisine ve kardeşlerine kendi dışkılarının yedirildiğini ve şiddete uğradıklarını da iddia etti. Bu iddiaların ardından Nebioğlu'nun diğer kız kardeşleri peş peşe açıklamalarda bulundu.

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Duygu Nebioğlu’ndan bomba açıklamalar! Freya’yı nasıl bulduğunu anlattı! Yurt anıları dehşete düşürdü! Kardeşlerden yalanlama geldi

YALANLAMA GELDİ

Ablasının bu iddiasını yalanlayan Dilara Gülatan'ın paylaşımı şu şekildeydi:

4 kişi olarak yurda verildiğimiz yaşlarımız; En büyük ablam Freya Orancı"4yaş"Ortanca, Dilara Gülatan"3 yaş"ve Sevgi katkıcı"8 aylık"olup Çocuk Esirgeme Yurdundan Çıkış yaşlarımız Freya Orancı"16 yaş", Dilara Gülatan"6.5 yaş" Sevgi Katkıcı"4 yaş'larındayızdır. "4"yaş dönemi çocukların hayal güçlerinin sınırsız olduğu bir zaman dilimidir. Beyindeki hafıza oluşumunu etkileyen nörolojik gelişmeler ve dilin henüz tam gelişmemiş olması gibi faktörlerle ilişkilendirilirken "0-7" yaşa kadar olan deneyimler unutulur. Ben "6" yaşında olmama rağmen çocuk esirgeme kurumu ile alakalı 2-3 anıdan başkasını hatırlamıyorum! Ve Yurtta "16" sene geçiren Freya Orancı ablamla konuşmalarımızda bunu doğruladı. Geçtiğimiz günler içerisinde Duygu Nebioğlu tarafından geçmişimizde başımıza gelmiş gibi lanse edilen olaylar gerçeği yansıtmamaktadır. Tarafımızca, iddia edilen hususlar doğruyu yansıtmaz!

Duygu Nebioğlu’ndan bomba açıklamalar! Freya’yı nasıl bulduğunu anlattı! Yurt anıları dehşete düşürdü! Kardeşlerden yalanlama geldi

Gülatan'ın paylaştığı metni Nebioğlu'nun ikizi kardeşi Sevgi Katkıcı sosyal medya hesabından paylaştı.

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