Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı adında iki kızının olduğunun ortaya çıkması tüm Türkiye'yi şoke etti. Bu konu gündemdeki yerini korurken, kızların anneleri Suphiye Orancı'nın diğer kızı olan Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğu ileri sürüldü.
DÜNDAR REDDETTİ
Bu haber, Dündar ve kız kardeşler arasında çeşitli tartışmalar yaşanmasına sebep oldu. Babalık iddialarını kesin bir dille reddeden Dündar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak DNA sonuçlarına göre; genç kadının biyolojik babası olmadığını duyurdu. Bu durumu kabul etmeyen Gülatan ise DNA testinde şaibeler bulunduğunu ifade ederek, 2.5 yıldır devam eden süreci İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.
Olay gündemdeki sıcaklığını korurken, bir YouTube programına katılan Duygu Nebioğlu, sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ANNEM İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞIYOR"
Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın babası Akpınar tarafından toplumda bilerek itibarsızlaştırıldığını ileri sürerek, "Babamın her şeyden haberi vardı. 36 yıldır tüm gerçeği biliyordu. Annem hakkımda tek gecelik diyor ama öyle bir şey yok" dedi.
"BABAMIN TAVRI DEĞİŞTİ"
Babası Metin Akpınar'ın kendisiyle görüşmek için Antalya ilinin Alanya ilçesine, bağlı Mahmutlar'a geldiğini söyleyen Nebioğlu, "Büyük ablam Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olabileceğini söylediğimde babamın tavrı değişti. Bir daha asla ekranda yan yana gelmediler. Senelerdir bir araya gelmiyorlar. Bu iki insan algıyı beraber oluşturuyorlar. Toplum, onlar bizi kabul etseydi baş tacı yapardı." şeklinde konuştu.
5 yaşına kadar aynı yetiştirme yurdunda kaldığı en büyük ablası Fraye hakkında da konuşan Nebioğlu, oldukça dikkat çekici detaylar paylaştı.
"YURDA BIRAKILMIŞ"
Ablası Fraye'nin yurtta çok kötü günler yaşadığını belirten Nebioğlu, "En büyük ablam birçok kez evlat edinilmiş ancak sonra tekrar yurda bırakılmış" dedi.
"ABLAM EVSİZDİ"
Ablasının daha sonra yurttan kaçtığını belirten Nebioğlu, ablasının Taksim'de bulduğunu ve evsiz olduğunu aktardı.
"SİZİ BULMAK İÇİN ÇOK DUA ETTİM"
Ablasının kendisine "Duygu sizi bulmak için çok dua ettiğim" dediğini anlatan Nebioğlu, "Ablam yurttan kaçarak, otogara gitmiş" dedi.
"ABLAMIN KİMLİĞİ BİLE YOKTU"
Ablası Fraye'nin duygusal olarak çok zor günler yaşadığını dile getiren Nebioğlu, "Ablamla Orancı ailesi ilgilendi. Ablam bir evlilik yaşadı. İstanbul'a taşındı daha sonra bu evlilik yürümedi ve İzmir'e taşındı. Ablamın kimliği bile yoktu. Kimlik alabilmek için yetiştiğimiz yurda gittik. Yurttan kaçtığını kanıtladık. Çok zor günler yaşadı. Şu an bir diş hekiminin yanında diş teknisyeni olarak çalışıyor. Kendi işi ve kendi maaşı var. Hayatını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
"KENDİ DIŞKIMIZI YEDİRDİLER"
Öte yandan Nebioğlu, konuşmasında yurtta kaldıkları dönemde kendisine ve kardeşlerine kendi dışkılarının yedirildiğini ve şiddete uğradıklarını da iddia etti. Bu iddiaların ardından Nebioğlu'nun diğer kız kardeşleri peş peşe açıklamalarda bulundu.
YALANLAMA GELDİ
Ablasının bu iddiasını yalanlayan Dilara Gülatan'ın paylaşımı şu şekildeydi:
4 kişi olarak yurda verildiğimiz yaşlarımız; En büyük ablam Freya Orancı"4yaş"Ortanca, Dilara Gülatan"3 yaş"ve Sevgi katkıcı"8 aylık"olup Çocuk Esirgeme Yurdundan Çıkış yaşlarımız Freya Orancı"16 yaş", Dilara Gülatan"6.5 yaş" Sevgi Katkıcı"4 yaş'larındayızdır. "4"yaş dönemi çocukların hayal güçlerinin sınırsız olduğu bir zaman dilimidir. Beyindeki hafıza oluşumunu etkileyen nörolojik gelişmeler ve dilin henüz tam gelişmemiş olması gibi faktörlerle ilişkilendirilirken "0-7" yaşa kadar olan deneyimler unutulur. Ben "6" yaşında olmama rağmen çocuk esirgeme kurumu ile alakalı 2-3 anıdan başkasını hatırlamıyorum! Ve Yurtta "16" sene geçiren Freya Orancı ablamla konuşmalarımızda bunu doğruladı. Geçtiğimiz günler içerisinde Duygu Nebioğlu tarafından geçmişimizde başımıza gelmiş gibi lanse edilen olaylar gerçeği yansıtmamaktadır. Tarafımızca, iddia edilen hususlar doğruyu yansıtmaz!