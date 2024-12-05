"ABLAMIN KİMLİĞİ BİLE YOKTU" Ablası Fraye'nin duygusal olarak çok zor günler yaşadığını dile getiren Nebioğlu, "Ablamla Orancı ailesi ilgilendi. Ablam bir evlilik yaşadı. İstanbul'a taşındı daha sonra bu evlilik yürümedi ve İzmir'e taşındı. Ablamın kimliği bile yoktu. Kimlik alabilmek için yetiştiğimiz yurda gittik. Yurttan kaçtığını kanıtladık. Çok zor günler yaşadı. Şu an bir diş hekiminin yanında diş teknisyeni olarak çalışıyor. Kendi işi ve kendi maaşı var. Hayatını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

YALANLAMA GELDİ Ablasının bu iddiasını yalanlayan Dilara Gülatan'ın paylaşımı şu şekildeydi: 4 kişi olarak yurda verildiğimiz yaşlarımız; En büyük ablam Freya Orancı"4yaş"Ortanca, Dilara Gülatan"3 yaş"ve Sevgi katkıcı"8 aylık"olup Çocuk Esirgeme Yurdundan Çıkış yaşlarımız Freya Orancı"16 yaş", Dilara Gülatan"6.5 yaş" Sevgi Katkıcı"4 yaş'larındayızdır. "4"yaş dönemi çocukların hayal güçlerinin sınırsız olduğu bir zaman dilimidir. Beyindeki hafıza oluşumunu etkileyen nörolojik gelişmeler ve dilin henüz tam gelişmemiş olması gibi faktörlerle ilişkilendirilirken "0-7" yaşa kadar olan deneyimler unutulur. Ben "6" yaşında olmama rağmen çocuk esirgeme kurumu ile alakalı 2-3 anıdan başkasını hatırlamıyorum! Ve Yurtta "16" sene geçiren Freya Orancı ablamla konuşmalarımızda bunu doğruladı. Geçtiğimiz günler içerisinde Duygu Nebioğlu tarafından geçmişimizde başımıza gelmiş gibi lanse edilen olaylar gerçeği yansıtmamaktadır. Tarafımızca, iddia edilen hususlar doğruyu yansıtmaz!