Metrobüste "rögar" faciası... Yaralanan yolcu konuştu: Şikayetçi olacağım

Alttan bir patlama oldu. Bilmiyorum artık nasıl bir şey olduğunu. Ondan sonra her iki kapı patladı. Kapı patlayınca çıktı yerinden, ben de o esnada yere fırladım.

Ondan sonrasını hatırlamıyorum. 35-40 dakikaya yakın ambulans bekledim. Sonra ambulans beni aldı hastaneye götürdü.

Aklıma gelseydi kapıda durmazdım. Orada durmazdım. İnsanın aklına gelmez daha doğrusu böyle bir şey olacağı. İnecektim, kapıya yanaştım. İnmek için biliyorsunuz metrobüs çok kalabalık, eğer kapıya gelmesen o durağı kaçırıyorsun.

Başka bir durağa gidiyorsun. Ondan dolayı mecbur kapıya geldim. O an telefon da elimdeydi. Böyle büyük bir patlama olunca tutamadım kendimi. Direkt gittim zaten"