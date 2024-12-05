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Metrobüste "rögar" faciası... Yaralanan yolcu konuştu: Şikayetçi olacağım

İstanbul Esenyur'ta ilginç bir kaza yaşandı. Emrah Aytiş isimli bir vatandaş yerinden fırlayan rögar kapağının çarpması sonucu kırılan metrobüs kapısından yola düşerek yaralandı. Olaya ilişkin açıklama yapan Emrah Aytiş, "10 milyonda bir insanın başına gelmeyecek bir şey benim başıma geldi" dedi. Metrobüsün hızlı olduğunu belirten Aytiş, "Şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 09:56 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 10:44
Metrobüste rögar faciası... Yaralanan yolcu konuştu: Şikayetçi olacağım

Metrobüsten düşerek yaralanan yolcu Emrah Aytiç, şikayetçi olacağını açıkladı.

Metrobüste rögar faciası... Yaralanan yolcu konuştu: Şikayetçi olacağım

Esenyurt'ta 3 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Saadetdere mevkiinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, üzerinden geçtiği rögar kapağının yerinden çıkarak fırlaması sonucu kaza yaptı.

Metrobüste rögar faciası... Yaralanan yolcu konuştu: Şikayetçi olacağım

Araca çarpan rögar kapağı metrobüsün kapısına çarparak, kırdı.

Metrobüste rögar kapağı faciası! Yolcu böyle düştü!

Bu sırada araç içerisinde kapıya yaslanarak yolculuk eden 2 çocuk babası Emrah Aytiş(34) yola düşerek yaralandı.

Metrobüste rögar faciası... Yaralanan yolcu konuştu: Şikayetçi olacağım

Hastanedeki tedavisinin ardından omzu ve kolu alçıya alındıktan sonra taburcu edilen Aytiş, yaşadıklarını anlattı.

Metrobüste rögar faciası... Yaralanan yolcu konuştu: Şikayetçi olacağım

"ÖNCE PATLAMA OLDU SONRA YERE FIRLADIM"

Kaza anını anlatan Emrah Aytiş şunları söyledi:

"Bakırköy'de metrobüse bindim, evime gidiyordum. Saat 14.30'da bindim. 15.00'da Saadetdere durağına yakın bir yerde, metrobüs seyir halindeyken rögar patladı.

Esenyurt'ta metrobüsten düşen yolcu konuştu

Metrobüste rögar faciası... Yaralanan yolcu konuştu: Şikayetçi olacağım

Alttan bir patlama oldu. Bilmiyorum artık nasıl bir şey olduğunu. Ondan sonra her iki kapı patladı. Kapı patlayınca çıktı yerinden, ben de o esnada yere fırladım.

Metrobüste rögar faciası... Yaralanan yolcu konuştu: Şikayetçi olacağım

Ondan sonrasını hatırlamıyorum. 35-40 dakikaya yakın ambulans bekledim. Sonra ambulans beni aldı hastaneye götürdü.

Metrobüste rögar faciası... Yaralanan yolcu konuştu: Şikayetçi olacağım

Aklıma gelseydi kapıda durmazdım. Orada durmazdım. İnsanın aklına gelmez daha doğrusu böyle bir şey olacağı. İnecektim, kapıya yanaştım. İnmek için biliyorsunuz metrobüs çok kalabalık, eğer kapıya gelmesen o durağı kaçırıyorsun.

Metrobüste rögar faciası... Yaralanan yolcu konuştu: Şikayetçi olacağım

Başka bir durağa gidiyorsun. Ondan dolayı mecbur kapıya geldim. O an telefon da elimdeydi. Böyle büyük bir patlama olunca tutamadım kendimi. Direkt gittim zaten"

Metrobüste rögar faciası... Yaralanan yolcu konuştu: Şikayetçi olacağım

"İNSANIN BAŞINA GELMEZ, BENİM BAŞIMA GELDİ"

Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğunu belirten Aytiş, "Evime gidecektim, orada inemedim. Belimde bir kırık şüphesi var. Kolumda ezilme var. Ayağımda da çatlak var. 10 milyonda bir insanın başına gelmeyecek bir şey benim başıma geldi. Allah kimseye yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Metrobüste rögar faciası... Yaralanan yolcu konuştu: Şikayetçi olacağım

Aytaş İyileştiğinde şikayetçi olacağını belirterek, "Metrobüs bir de çok hızlıydı" dedi.

Metrobüste rögar faciası... Yaralanan yolcu konuştu: Şikayetçi olacağım
Metrobüste rögar faciası... Yaralanan yolcu konuştu: Şikayetçi olacağım
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