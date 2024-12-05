8 Şubat 2022'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın kurduğu suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması tamamlandı.

40 MİLYON KRİPTO VARLIK Ankara merkezli 8 ilde 2022'de yapılan yasa dışı bahis operasyonunda el konulan 40 milyon dolar kripto varlıkla ilgili, Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ve casino müdürü Hakan Atıcı'nın da aralarında bulunduğu 250 gerçek ve 19 tüzel kişi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ele alındı.

60 SANİYEDE 10 BİN TRANSFER 125 bin 816 kişi analiz edilerek hazırlanan raporda; 9 bin 913 farklı gerçek kişi hesabı arasında 60 saniyede 10 bin 115 transfer yapılarak paranın izinin kaybettirmeye çalışıldığı, son olarak toplanan paranın bazıları tüzel kişiliğe ait bin 535 farklı banka hesabına transfer edildiği ardından da hesapların kapatıldığı aktarıldı. Bu yolla Papara hesabı veya banka hesapları kullanılarak yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık edildiği belirlendi.

ÇAPRAZ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ İki yıllık soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, söz konusu işlemlerin, tek yönlü olmayıp karşılıklı ve çapraz şekilde ilerlemesi ve kısa sürede gerçekleştirilmesi nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, yazılımlar aracılığıyla işlem yapılmış olabileceği vurgulandı.