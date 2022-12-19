Doğum haritanıza göre para şöhret prestij kazandıran 3 burç açıklandı! Zengin olma ihtimaliniz açığa çıktı! Astrolojide o evler...

Bir kişinin hayatı boyunca şöhret olup olamayacağını görmek için ilk olarak Güneş'ine bakılmalıdır. Kişinin Güneş burcu güçlü bir yerleşimde olmalıdır. Güçlü yerleşimler ise eril burçlarda oluşur. Yani, Güneş burcunuz Koç, Aslan, Yay, İkizler, Terazi ve Kova ise aldığı açılara da bakılarak ünlü olma ihtimaliniz yüksek denebilir.