Doğum haritanıza göre para şöhret prestij kazandıran 3 burç açıklandı! Zengin olma ihtimaliniz açığa çıktı! Astrolojide o evler...
Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen ve daha bir çok ünlü isim... Doğum haritanıza göre siz de bu ünlüler gibi şöhrete kavuşabilirsiniz! Astrolojik olarak para, şöhret, prestik kazanıp kazanamayacağınız söylenebilir. Bu içeriğimizde ünlülerin burçlarına ve gezegenlerinin yerleşimine göre astrolojide ünlülük işaretlerine yer verdik. İşte detaylar...
Bir kişinin hayatı boyunca şöhret olup olamayacağını görmek için ilk olarak Güneş'ine bakılmalıdır. Kişinin Güneş burcu güçlü bir yerleşimde olmalıdır. Güçlü yerleşimler ise eril burçlarda oluşur. Yani, Güneş burcunuz Koç, Aslan, Yay, İkizler, Terazi ve Kova ise aldığı açılara da bakılarak ünlü olma ihtimaliniz yüksek denebilir.
ANCAK BU KADARLA SINIRLI DEĞİL...
Astroloji uçsuz bucaksız öğretileri ile doğum haritasındaki küçük ipuçlarının da şöhret getirebileceğini söylüyor. Bunların en başında ise doğum haritasındaki 5. ve 10. ev geliyor. Diğer yandan doğum haritasındaki Neptün, Jüpiter ve bazı dereceler ünlü olma olasılığını etkileyebilir.
ASTROLOJİDE 5. EV NE DEMEK VE HANGİ DURUMLARDA ŞÖHRET GETİRİR?
5. ev, Aslan burcunun evidir ve Güneş tarafından yönetilir. Bu ev içinizde çocuğun alanıdır, denebilir. Yaratıcılık, dramatik sanatlar ve performans yoluyla bulunan şöhret olasılığını gösterir. Eğer bu evde bulunan burç ve konumu güçlü ise şöhret olma ihtimaliniz yüksektir.