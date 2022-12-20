İttifak ortağı HDPKK'nın provokasyonuna sahip çıkan CHP'li Özgür Özel kendi seçmenini çileden çıkardı: Atatürk'ün partisini terk edin
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yine bir skandala imza attı. Kadıköy'de provokasyona girişen ve polis tarafından engellenen HDPKK'lilara destek paylaşımında bulunan Özel, sosyal medya hesabından HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Tüm bu hukuksuzluklara ve bu tek adam rejimine tüm demokratlar hep birlikte son vereceğiz" ifadelerini kullandı. Adeta ittifak ortaklılığını itiraf eden Özgür Özel'e kendi seçmeni çok sert tepki gösterdi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir grup HDP'linin eylem için toplanması sonrasında polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi. Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede yaşandı.
POLİSE HAKARET EDİLDİ
Polis, o sırada kendisinin üzerine yürüyen Encü'ye tokat atarken İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek, '…Partinin itleri, şerefsizler…' şeklinde hakarette bulunan (F.E) isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır." denildi.
"İZİNSİZ GÖSTERİ YASAKLANMIŞTIR"
Açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı: "Kadıköy Kaymakamlığınca; kamu güvenliği, huzur, asayiş ve esenliğinin olumsuz yönde etkilenebileceği, terör örgütü propagandası ve provokatif eylemler ile suç işlenmesine neden olunabileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesi uyarınca Kadıköy Meydanında bugün yapılmak istenen izinsiz gösteriyi yasaklama kararı alınmıştır.
KADIKÖY'DE 'YAŞASIN PKK' SLOGANI ATTILAR
Eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü polise yönelik kullandığı, '…Partinin itleri, şerefsizler…' ifadelerin ardından polis tarafından tokatlanmıştı.
HDP'liler bugün tokatı protesto etmek için izinsiz gösteri düzenlemek istedi. 'Yaşasın PKK' sloganlarının da atıldığı yürüyüşe HDP'li milletvekilleri de katıldı. CHP'den destek mesajı gecikmedi..
CHP'DEN HDP İLE İTTİFAK İTİRAFI: "BUNLARA HEP BİRLİKTE SON VERECEĞİZ"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kadıköy'de provokasyona girişen ve polis tarafından engellenen HDP'lilere destek paylaşımı yaptı.