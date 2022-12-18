"Hesabım hack’lendi" diyenler gözyaşını silsin! Yeni özellik devreye alındı! Instagram alenen açıkladı!

Instagram kullanıcılarının beklediği özellik nihayet açıklandı. Her yıl bir çok kullanıcı hesabının çalındığından şikayetçi. Hackleme olayının önüne geçmek için harekete geçen İnstagram yetkilileri, Instagram.com/hacked'i resmen duyurdu. Peki Instagram.com/hacked nedir, ne işe yarıyor?