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"Hesabım hack’lendi" diyenler gözyaşını silsin! Yeni özellik devreye alındı! Instagram alenen açıkladı!

Instagram hesabı çalınan ya da hesabına erişemeyen kullanıcıları ilgilendiriyor. 'Instagram Hacked' adlı hizmet devreye girdi. "Hesabım hack'lendi" diyenler bu özellik sayesinde çalınan Instagram hesabını geri almanın en hızlı ve kolay yoluna kavuştu. Instagram resmen duyurdu! İşte detaylar...

18.12.2022 19:24 - Son Güncelleme: 18.12.2022 19:24
Hesabım hack’lendi diyenler gözyaşını silsin! Yeni özellik devreye alındı! Instagram alenen açıkladı!

Instagram kullanıcılarının beklediği özellik nihayet açıklandı. Her yıl bir çok kullanıcı hesabının çalındığından şikayetçi. Hackleme olayının önüne geçmek için harekete geçen İnstagram yetkilileri, Instagram.com/hacked'i resmen duyurdu. Peki Instagram.com/hacked nedir, ne işe yarıyor?

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Hesabım hack’lendi diyenler gözyaşını silsin! Yeni özellik devreye alındı! Instagram alenen açıkladı!

'Instagram hesabım çalındı, ne yapmalıyım?' sorusuna artık net yanıt geldi.

Hesabım hack’lendi diyenler gözyaşını silsin! Yeni özellik devreye alındı! Instagram alenen açıkladı!

Instagram.com/hacked özelliği ile kullanıcılar, ele geçirilen hesapları kurtarmak için yardım isteyebilecekleri, taklit hesapları bildirebilecekleri veya parolalarını unuttuklarına dair yardım alabilecekler.

Hesabım hack’lendi diyenler gözyaşını silsin! Yeni özellik devreye alındı! Instagram alenen açıkladı!

INSTAGRAM HESABIM ÇALINDI NASIL GERİ ALABİLİRİM?

Instagram, kullanıcıların ele geçirilen hesaplarını hızlı ve kolay bir şekilde kurtarabilmesi için hazırlanan 'Instagram Hacked' adlı yeni sistem duyurdu.

Hesabım hack’lendi diyenler gözyaşını silsin! Yeni özellik devreye alındı! Instagram alenen açıkladı!

Instagram'ın içerik üreticilerini bilgilendirmek için kurulan Creators hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Instagram Hacked sisteminin bugün (17 Aralık 2022 Cumartesi günü) kullanıma açıldığı ifade edildi.

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