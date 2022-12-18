"Hesabım hack’lendi" diyenler gözyaşını silsin! Yeni özellik devreye alındı! Instagram alenen açıkladı!
Instagram hesabı çalınan ya da hesabına erişemeyen kullanıcıları ilgilendiriyor. 'Instagram Hacked' adlı hizmet devreye girdi. "Hesabım hack'lendi" diyenler bu özellik sayesinde çalınan Instagram hesabını geri almanın en hızlı ve kolay yoluna kavuştu. Instagram resmen duyurdu! İşte detaylar...
18.12.2022 19:24 - Son Güncelleme: 18.12.2022 19:24
Instagram.com/hacked özelliği ile kullanıcılar, ele geçirilen hesapları kurtarmak için yardım isteyebilecekleri, taklit hesapları bildirebilecekleri veya parolalarını unuttuklarına dair yardım alabilecekler.