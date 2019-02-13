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Diyarbakır Lice'de 5 ton 209 kilo esrar ele geçirildi

13.02.2019 09:27

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü bidon ve çuvallarda 5 ton 209 kilo esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak bulunurken, menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile çok sayıda silah mühimmatı ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.


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