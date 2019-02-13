TSK gövde gösterisine hazırlanıyor! Büyük tatbikat başlıyor...
Türk Silahlı Kuvvetleri, biri devam eden iki büyük tatbikatla kara, hava ve denizde gövde gösterisi yapacak. Kara, deniz ve hava unsurlarının katıldığı kış tatbikatının ardından Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilecek Mavi Vatan Tatbikatı, son dönemin en büyük iki tatbikatı olma özelliğini taşıyor.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlarla Özel Kuvvetler personelinin yer aldığı tatbikata 8 ülke "katılımcı", 7 ülke "gözlemci" olarak katılıyor. Dost ve müttefik 15 ülkenin 251 personelle yer alacağı tatbikata katılan ülkeler arasında Azerbaycan, Bosna-Hersek, Katar, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya da bulunuyor.
9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen tatbikatta taarruz helikopterlerinden, insansız hava araçlarına, Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer Birliklerinden (KBRN) savaş uçaklarına kadar kadar birçok unsur görev alıyor. Son dönemdeki en büyük kış tatbikatı olan faaliyetle, iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, ateş ve manevra senkronizasyonunun geliştirilmesi, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesi hedefleniyor.