TSK gövde gösterisine hazırlanıyor! Büyük tatbikat başlıyor...

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen tatbikatta taarruz helikopterlerinden, insansız hava araçlarına, Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer Birliklerinden (KBRN) savaş uçaklarına kadar kadar birçok unsur görev alıyor. Son dönemdeki en büyük kış tatbikatı olan faaliyetle, iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, ateş ve manevra senkronizasyonunun geliştirilmesi, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesi hedefleniyor.