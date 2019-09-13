Acılı ailelerin destansı direnişi!
Diyarbakır'da çocukları hain terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılan acılı ailelerin evlat nöbeti devam ederken, aile sayısı 26'ya yükseldi. Anne Hacire Akar'ın, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi ve kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşması, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu. Bütün ailelerin PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'yi işaret etmesi, partinin çocukları kaçırarak Kandil'e gönderdiğini ortaya çıkardı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia eden Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin il binası önünde başlattıkları oturma eylemine kararlılıkla devam ediyor. Fatma Akkuş , Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemine katılıyor. Yaklaşık 2 ay önce sosyal medyada kızını üzerinde terörist kıyafeti ile gördüğüne işaret eden Akkuş, "Çok zor bir dönem geçiriyoruz. Onu bekliyoruz. Dağda değil evde olması lazım. Songülüm, eve dön kızım. Neredeysen gel, seni bekliyorum." sözleriyle kızına seslendi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia eden Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin il binası önünde başlattıkları oturma eylemine kararlılıkla devam ediyor. Ayşegül Biçer, 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katılıyor. 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katılan Ayşegül Biçer "Çocuklarımızı geri istiyoruz. Otururken 'Ya zafer ya ölüm' demiştik. Yine tekrarlıyoruz ya kazanacağız ya kazanacağız" dedi.