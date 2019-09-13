Acılı ailelerin destansı direnişi!

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia eden Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin il binası önünde başlattıkları oturma eylemine kararlılıkla devam ediyor. Fatma Akkuş , Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemine katılıyor. Yaklaşık 2 ay önce sosyal medyada kızını üzerinde terörist kıyafeti ile gördüğüne işaret eden Akkuş, "Çok zor bir dönem geçiriyoruz. Onu bekliyoruz. Dağda değil evde olması lazım. Songülüm, eve dön kızım. Neredeysen gel, seni bekliyorum." sözleriyle kızına seslendi.