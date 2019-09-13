'Diyarbakır Anneleri'ne Mardin'den destek! Teröre 'Dur' dediler13.09.2019 02:21
- Son dakika: İzmir'de, yolcu otobüsü yandı (Video)
- 'Diyarbakır Anneleri'ne Mardin'den destek! Teröre 'Dur' dediler
- HDP’li vekil Leyla Güven’den küstah sözler! ‘’Çatışma ve savaş olacak’’
- Son dakika: Beylikdüzü'nde feci kaza! 7 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
- Başkan Erdoğan'dan Kulp şehitlerinin ailelerine başsağlığı telefonu (Video)
- Son dakika: İstanbul Bakırköy'de AVM'de intihar girişimi
- Son dakika: Beylikdüzü’nde lüks sitede kadın cesedi bulundu!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada yakınlarını kaybeden ailelere telefonla başsağlığı diledi
- Son dakika: Bakırköy'de AVM'de intihar girişimi
- Putin, Müslüman dövüşçü Nurmagomedov ile bir araya geldi
- Bahçedeki kuru otları yakmak isterken evini yaktı
- Son dakika: Diyarbakır Kulp'ta teröristlerden hain tuzak
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.