Dilan ve Engin Polat olayında yeni gelişme! Enercii şarkısıyla cezaevinde bile para basıyorlar: 100 milyon kez izlendi! Devlete ne kadar vergi ödediler?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Cezaevine gönderilen Dilan Polat demir parmaklıklar ardında da para basıyor. Polat'ın geçtiğimiz aylarda seslendirdiği 'Enercii' şarkısı, Youtube'da 100 milyon izlenmeye ulaştı. Polat şimdiden 5 milyon lira gelir elde etti. Peki Dilan Polat ve Engin Polat'ı tutuklamaya kadar giden süreç nasıl ilerledi? İşte detaylar...
Yaşadıkları lüks yaşamları nedeniyle, milyonlarca insanın pembe dizi izler gibi hayatlarını takip ettiği Dilan-Engin Polat çifti, şu an cezaevinde. Kara para aklama, vergi kaçırma gibi birçok suçtan ifade veren ikili Silivri Cezaevi'nde bulunuyor. Dilan Polat'ın içeriye girmeden önce seslendirip klip çektiği 'Enercii' isimli şarkısı ise Youtube listelerinin zirvesinde.
TÜM DÜNYADA İLK 10'A GİRDİ
Türkiye'de en fazla izlenenler arasında bir numarada olan klip, 100 milyon rakamına ulaştı. Sabah'ta yer alan habere göre, Bu rakam müzik dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.
Çünkü sanatçıların bu rakama ulaşması bir rüya. Şu an itibarıyla Dilan Polat tek bir platformdan yaklaşık 5 milyon liralık gelir elde etmiş durumda. Bu arada klip, tüm dünyada da ilk 10 listesine girdi.
PEKİ NE KADAR VERGİ ÖDEDİLER?
Polat'ın sadece bir şirketinde 2022-2023 yıllarında toplam 118 milyon 798 bin liralık satışa karşılık, 5.1 milyon kar gösterdiği, 1 milyon 213 bin lira vergi ödediği saptandı.
Savcılık, Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi şirketinin yüksek meblağlarda banka ve nakit hareketliliği olmasına rağmen satış, kar ve vergi oranlarının düşük kalmasını "şüpheli" buldu. Bu durumun emniyetteki sorgusunda Dilan Polat'a da soruldu ancak Polat hemen hemen her soruya verdiği cevap olan "Bu işlemlerle eşim ilgileniyor" cevabını verdi.