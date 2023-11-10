Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de, saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygıyla anıldı. Yurtta saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Ancak CHP yine bir skandala imza attı. Taksim'deki anma programına CHP çelenk göndermeyi unuttu. Tüm partiler çelenk koyarken CHP il başkanı Özgür Çelik sadece selamlama yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanıAnıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'da yürüdükten sonra Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı.
Başkan Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Saat 9'u 5 geçe devlet erkanı mozole önünde iki dakika saygı duruşunda bulundu.