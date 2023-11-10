Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı! Saygı ve özlemle tüm yurtta anıldı... CHP Taksim'e çelenk götürmeyi unuttu

Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de, saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygıyla anıldı. Yurtta saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Ancak CHP yine bir skandala imza attı. Taksim'deki anma programına CHP çelenk göndermeyi unuttu. Tüm partiler çelenk koyarken CHP il başkanı Özgür Çelik sadece selamlama yaptı.